Ιράν: Επιμένει στη διπλωματία παρά την απόρριψη του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επιμένει στη διπλωματία ως τη μόνη διέξοδο για τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η θέση αυτή διατυπώνεται μετά την απόρριψη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της πρότασης της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό των εχθροπραξιών. Η ιρανική πλευρά είχε παρουσιάσει την πρόταση ειρήνης την περασμένη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η ιρανική πρόταση και η απόρριψη Τραμπ

Η Τεχεράνη είχε υποβάλει την πρόταση ειρήνης μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ, με σκοπό τη διαβίβασή της στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ότι απέρριψε το ιρανικό σχέδιο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία για τη θαλάσσια δίοδο λόγω της πίεσης που δέχεται στον πόλεμο. Συγκεκριμένα, ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Θέλουν να κάνουν συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ, επειδή χάνουν τόσο άσχημα».

Η επιμονή του Ιράν στη διπλωματία

Παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε κίνηση για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού εξαρτάται από την ικανοποίηση των όρων που έχει θέσει η Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε: «Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την εκπλήφωση αυτών των όρων». Πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters: «Μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να τους βγάλει από αυτό το αδιέξοδο».

Αναμονή επίσημης απάντησης και μελλοντικές συνομιλίες

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι μεσολαβητές που διευκολύνουν τις επαφές με την Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη μεταφέρει επισήμως την απόρριψη του σχεδίου από τις ΗΠΑ.

Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε: «Περιμένουμε από τους μεσολαβητές να μας μεταφέρουν τις οριστικές θέσεις και θα λάβουμε απόφαση με βάση αυτές». Παρά τη δημόσια τοποθέτησή του το Σάββατο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα.

Οικονομικός αποκλεισμός και ιρανικές θέσεις

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει οικονομικό αποκλεισμό στο Ιράν, με στόχο να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη ώστε να σταματήσουν οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Αυτές οι επιθέσεις έχουν περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τη θαλάσσια δίοδο. Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χατάμι, χαρακτήρισε την παρούσα φάση του πολέμου κρίσιμη και αποφασιστική.

Η θέση του Ιράν για το εμπόριο

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χατάμι, διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια κατάσταση στην οποία η ίδια δεν θα μπορεί να εμπορεύεται, ενώ ξένες δυνάμεις θα χρησιμοποιούν τις στρατηγικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής.

Ο Χατάμι υπογράμμισε τη θέση του Ιράν, δηλώνοντας: «Εάν το Ιράν δεν μπορεί να εμπορεύεται, εάν το Ιράν δεν μπορεί να ζήσ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis