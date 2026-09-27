Τραμπ: Αναμένονται νέες συνομιλίες με το Ιράν αυτή την εβδομάδα – Ο Αραγτσί δηλώνει έτοιμος για πόλεμο αν αποτύχει η διπλωματία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την προσδοκία του για νέες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών διαπραγματευτών και του Ιράν εντός αυτής της εβδομάδας. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την απόρριψη από τον Τραμπ μιας ιρανικής ειρηνευτικής πρότασης που αφορούσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων. Το Ιράν, ωστόσο, επιμένει ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε διευθέτηση της κρίσης, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο αν η διπλωματία δεν λειτουργήσει.

Οι προσδοκίες του Τραμπ και η απόρριψη της πρότασης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι αναμένει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόρριψης, το Σάββατο, μιας ειρηνευτικής πρότασης που είχε μεταβιβάσει η Τεχεράνη μέσω Καταριανών διαπραγματευτών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την ιρανική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί ζητούν τώρα μια συμφωνία επειδή «ηττώνται». Η πρόταση αυτή αφορούσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Η «κυνική» πρόταση της Τεχεράνης και οι αμερικανικές θέσεις

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, χαρακτήρισε την πρόταση της Τεχεράνης «κυνική». Ο Γουόλτς δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία γνώριζε πως το περιεχόμενο της πρότασης ήταν «απαράδεκτο» για την Ουάσιγκτον.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην απαίτηση για «την άρση του αποκλεισμού και των διεθνών κυρώσεων και την πρόσβαση σε δισεκατομμύρια (δολάρια) πόρων». Σύμφωνα με τον Γουόλτς, η απόρριψη της πρότασης από τον Τραμπ ήταν μια «λογική» εξέλιξη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προσπαθήσει να διαπραγματευτεί επί πολλούς μήνες με το Ιράν.

Για να καταλήξουν σε συμφωνία, οι Ιρανοί ηγέτες «μπορούν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συνθήκη μη διάδοσης» των πυρηνικών, εξήγησε ο Αμερικανός διπλωμάτης. Ο Γουόλτς τόνισε επίσης ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός» σε μια συμφωνία, ιδίως σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Οι ιρανικοί όροι και η διπλωματική επιμονή

Από την πλευρά του, το Ιράν επέμεινε νωρίτερα ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε μια διευθέτηση της κρίσης. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ανέφερε ότι «οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξει το Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς».

Ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι «μόνο μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγμάτευσης θα μας βγάλει από το αδιέξοδο». Μιλώντας και αυτός στο NBC, απέρριψε τις «παλιές, αβάσιμες κατηγορίες» του Γουόλτς.

Απαιτήσεις της Τεχεράνης και η απειλή πολέμου

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα Στενά, εάν γίνουν κάποια πράγματα από τις ΗΠΑ και αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούρια, δεν προέρχονται από το πουθενά». Η Τεχεράνη επιθυμεί το τέλος του πολέμου, αλλά παράλληλα θέλει και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, καθώς και τη δυνατότητα να πουλάει τους υδρογονάνθρακές της σε άλλες χώρες.

«Θέλουμε ορισμένα πράγματα για τα οποία οι ΗΠΑ έχουν ήδη δεσμευτεί, σε προηγούμενες συμφωνίες» μεταξύ των δύο χωρών, επέμεινε ο Αραγτσί. Ωστόσο, εμφανίστηκε απαισιόδοξος σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας. Τέλος, έκανε μια ξεκάθαρη δήλωση: «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον πόλεμο αν δεν δουλέψει η διπλωματία».

Με πληροφορίες από: Topontiki