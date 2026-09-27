Τα ποτάμια της Αλάσκας γίνονται πορτοκαλί: Απειλή από το λιώσιμο των πάγων

Μια νέα, απρόβλεπτη απειλή αναδύεται για το οικοσύστημα της Αρκτικής, καθώς τα ποτάμια στην Αλάσκα αποκτούν ένα έντονο πορτοκαλί χρώμα. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο λιώσιμο των παγετώνων και του μόνιμου παγετού, το οποίο απελευθερώνει τοξικά μέταλλα στις υδάτινες διαδρομές. Οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για τις πιθανώς καταστροφικές συνέπειες αυτής της δραματικής μεταβολής.

Το φαινόμενο των «σκουριασμένων ποταμών»

Τα ποτάμια στην Αλάσκα δεν πρέπει να έχουν πορτοκαλί χρώμα, ωστόσο οι φυσικές διεργασίες μεταβάλλουν δραματικά τις υδάτινες διαδρομές της περιοχής. Καθώς το κλίμα θερμαίνεται, ο μόνιμος πάγος, δηλαδή το έδαφος που παραμένει εντελώς παγωμένο σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη από 0°C για τουλάχιστον δύο συνεχή χρόνια, αρχίζει να λιώνει. Αυτή η διαδικασία απελευθερώνει ορυκτά που παρέμεναν εγκλωβισμένα στο παγωμένο έδαφος για χιλιάδες χρόνια.

Τα απελευθερωμένα ορυκτά διαρρέουν στα γειτονικά ποτάμια και ρεύματα, προσδίδοντας στα νερά ένα χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί μια νέα, απρόβλεπτη απειλή για το ευαίσθητο οικοσύστημα της Αρκτικής, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων και επιστημονικά ευρήματα

Μια πρόσφατη μελέτη έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα σχετικά με τα πορτοκαλί νερά της Αλάσκας. Η έρευνα διαπίστωσε ότι αυτά τα νερά περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων, οι οποίες ξεπερνούν ακόμη και εκείνες που βρίσκονται σε ορθάνοιχτα μεταλλευτικά λύματα. Παρόλο που οι πρώτες έρεβες υποδεικνύουν ότι τα επηρεαζόμενα ποτάμια επιδεικνύουν μια σχετική αντοχή στην εξισορρόπηση του pH, η ανησυχία παραμένει.

Οι επιστήμονες προβληματίζονται για το πόσο μακριά μπορούν να μεταφερθούν αυτά τα τοξικά μέταλλα και ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για το μέλλον της Αρκτικής. Η απρόβλεπτη αυτή εξέλιξη απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για την κατανόηση του πλήρους εύρους των επιπτώσεων.

Η παγκόσμια διάσταση του φαινομένου

Ο καθηγητής Μπρετ Πούλιν από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις, δήλωσε ότι αυτή η διεργασία δεν είχε προβλεφθεί σε καμία εκτίμηση για το πώς θα αλλάξει η Αρκτική υπό θερμότερες συνθήκες. Ωστόσο, το φαινόμενο παρατηρείται πλέον σε ποτάμια σε ολόκληρη την περιοχή, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα και την έκταση των κλιματικών αλλαγών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αυτά τα «σκουριασμένα ποτάμια» έχουν καταγραφεί όχι μόνο στην Αλάσκα, αλλά και στον Καναδά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη όπου υπάρχει μόνιμος παγετός. Αυτό υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο γεωγραφικό φαινόμενο που επηρεάζει περιοχές με παρόμοια γεωλογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά.

Η έξαρση του φαινομένου το 2019

Η έρευνα που διεξήχθη εξέτασε δείγματα από έξι λεκάνες απορροής σε εθνικά πάρκα της Αλάσκας, αναδεικνύοντας μια ταχεία έξαρση του φαινομένου το 2019. Το συγκεκριμένο έτος καταγράφηκε ως το θερμότερο καλοκαίρι στην περιοχή, γεγονός που συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 200 ποτάμια έχουν επηρεαστεί από αυτή τη μεταβολή.

Οι συγκεντρώσεις μετάλλων στα επηρεαζόμενα ποτάμια εμφανίστηκαν έως και 70 φορές υψηλότερες σε απόσταση 96 χιλιομέτρων από το σημείο εισροής των ορυκτών. Η έντονη αύξηση της θερμοκρασίας συνοδεύτηκε από έναν χειμώνα με έντονες χιονοπτώσεις, ο οποίος επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση. Το πυκνό χιόνι λειτούργησε ως μονωτικό, εμποδίζοντας το έδαφος να ξαναπαγώσει, επιτρέποντας στο νερό να εισχωρήσει βαθύτερα και να έρθει σε επαφή με τα ορυκτά, πυροδοτώντας το φαινόμενο ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές.

Οι επιπτώσεις και οι μελλοντικές προκλήσεις

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν παρατηρηθεί μαζικές θανατώσεις ειδών ούτε προβλήματα στο πόσιμο νερό των γύρω οικισμών, γεγονός που προσφέρει μια μικρή ανακούφιση. Ωστόσο, η συχνότητα των περιστατικών και η έκταση του φαινομένου αποτελούν μια νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιστήμονες καλούνται πλέον να συνυπολογίσουν αυτή την απρόβλεπτη εξέλιξη στις εκτιμήσεις τους για τις αλλαγές που θα επέλθουν στην Αρκτική. Η παρακολούθηση και η κατανόηση του πώς αυτά τα τοξικά μέταλλα θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα το οικοσύστημα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta