Έρευνες στην Αντιτρομοκρατική για το περιστατικό με εκρηκτικά κοντά στη βάση Φέρφορντ

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για ένα σοβαρό περιστατικό που αφορά εκρηκτικά, το οποίο εκτυλίχθηκε κοντά στην αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στην περιοχή του Γκλόστερσιρ της Βρετανίας. Το γεγονός έχει προκαλέσει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η εμπλοκή της Αντιτρομοκρατικής υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι βρετανικές αρχές.

Η έρευνα και οι συλλήψεις

Η υπόθεση με τα εκρηκτικά, η οποία σημειώθηκε πλησίον της αεροπορικής βάσης RAF Φέρφορντ, έχει περάσει πλέον στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, η οποία διεξάγει ενδελεχείς έρευνες. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε αρχικά από τις αρχές ως «μείζον», γεγονός που δείχνει την αρχική ανησυχία για την έκταση και τις πιθανές προεκτάσεις του.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις αρκετών ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τα εκρηκτικά. Οι συλληφθέντες ανακρίνονται, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν τυχόν σχέσεις τους με το περιστατικό και την αεροπορική βάση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί τρομοκρατικό κίνητρο, ούτε αν οι συλλήψεις συνδέονται άμεσα με τη βάση.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και εκκενώσεις

Μετά το περιστατικό, τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή γύρω από τη βάση RAF Φέρφορντ έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Βρετανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την παρουσία οδοφραγμάτων, ένοπλων αστυνομικών και δεκάδων οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε στρατηγικά σημεία.

Παράλληλα, στην κοντινή περιοχή του Γουέλφορντ, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση κατοικιών για προληπτικούς λόγους, με τους κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του βρετανικού στρατού έχει αναλάβει την έρευνα οχημάτων που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος.

Ενημέρωση από τις αρχές και το ζήτημα του κινήτρου

Οι αρχές, μετά την αρχική τους ενημέρωση για ένα «μείζον περιστατικό», προχώρησαν σε νεότερη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο. Ωστόσο, ο αποκλεισμός της περιοχής παραμένει σε ισχύ, υποδεικνύοντας ότι η διερεύνηση και οι ενέργειες ασφαλείας δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Παρά τις συλλήψεις και την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η ύπαρξη τρομοκρατικού κινήτρου πίσω από το περιστατικό. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι συλληφθέντες συνδέονται άμεσα με την αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, ένα σημείο που παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο ρόλος της αεροπορικής βάσης RAF Φέρφορντ

Η αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βρετανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις. Η στρατηγική της σημασία είναι μεγάλη, καθώς έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενισχύοντας την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η βάση έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αμερικανικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων κατά του Ιράν στη διάρκεια της σύγκρουσης εκεί. Αυτός ο ρόλος προσδίδει πρόσθετο βάρος σε οποιοδήποτε περιστατικό ασφαλείας λαμβάνει χώρα στην ή κοντά στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Προηγούμενες προειδοποιήσεις και πολιτική ενημέρωση

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο βάρος λόγω προηγούμενων προειδοποιήσεων που είχε απευθύνει το Ιράν προς τη Βρετανία. Οι προειδοποιήσεις αυτές αφορούσαν τη χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά βομβαρδιστικά. Ωστόσο, οι πηγές τονίζουν ότι αυτές οι προηγούμενες προειδοποιήσεις δεν συνδέονται με το σημερινό περιστατικό.

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις σχετικά με το συμβάν. Από την πλευρά της, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο συναγερμού που επικρατεί στη βάση, διατηρώντας μια στάση επιφυλακτικότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki