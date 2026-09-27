Λαβρόφ: Η Ρωσία θα εξετάσει υπό όρους τη μεταφορά των S-400 από την Τουρκία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει υπό όρους τη μεταφορά των συστημάτων S-400 από την Τουρκία σε άλλη χώρα. Οι θέσεις αυτές διατυπώθηκαν από τον Ρώσο υπουργό σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει μια τέτοια μεταφορά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ρωσική θέση για τους S-400

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, αναφορικά με τα συστήματα S-400, δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει υπό όρους τη μεταφορά τους από την Τουρκία. Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο η Τουρκία να μεταφέρει τα συστήματα S-400 σε άλλη χώρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα εξετάσουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό». Με αυτή τη δήλωση, η Ρωσία σηματοδοτεί την προθυμία της να συζητήσει το ζήτημα, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι όροι της Μόσχας για τη μεταβίβαση

Ο Λαβρόφ διευκρίνισε ότι η Τουρκία δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συναίνεση της Μόσχας. Η ρωσική πλευρά καθιστά σαφές ότι οποιαδήποτε κίνηση μεταβίβασης των S-400 απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Παράλληλα, έθεσε συγκεκριμένους όρους ως προς τη χώρα που θα τα παραλάβει.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία». Αυτή η προϋπόθεση αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξέταση οποιασδήποτε πρότασης μεταφοράς.

Διασφάλιση κατά της περαιτέρω μεταφοράς

Ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε τη σημασία της διασφάλισης ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν από τη χώρα παραλήπτη σε κανένα άλλο μέρος. Τόνισε ότι αυτό είναι «εξαιρετικά σημαντικό» για τη Ρωσία. Η αναφορά του Λαβρόφ συνδέεται με την απαίτηση της Μόσχας να διασφαλιστεί ότι τα S-400, εφόσον μεταφερθούν από την Τουρκία σε τρίτη χώρα, δεν θα καταλήξουν στη συνέχεια σε άλλο κράτος.

Η Μόσχα επιδιώκει να έχει την πλήρη βεβαιότητα ότι οι όροι που θα τεθούν θα τηρηθούν αυστηρά από τη χώρα που θα παραλάβει τα συστήματα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάληξη των οπλικών συστημάτων σε μη εγκεκριμένους προορισμούς.

Προηγούμενα παραδείγματα μεταφοράς οπλικών συστημάτων

Ο Ρώσος υπουργός επικαλέστηκε σχετικά παραδείγματα μεταφοράς οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Υποστήριξε ότι υπάρχουν περιπτώσεις Ευρωπαίων που αγοράζουν όπλα από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του αραβικού κόσμου.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, οι συμφωνίες που υπογράφονται σε αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύουν την περαιτέρω μεταφορά των όπλων. Ωστόσο, αργότερα διαπιστώνεται ότι τα όπλα αυτά, παρά τις συμφωνίες, κατέληξαν στην Ουκρανία.

Απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για τους S-400

Λόγω αυτών των προηγούμενων εμπειριών, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι, στην περίπτωση των S-400, θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχες διαβεβαιώσεις. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να μην υπάρξει τέτοια εξέλιξη, δηλαδή η κατάληξη των συστημάτων σε άλλο κράτος πέραν του αρχικού παραλήπτη από την Τουρκία.

Η Ρωσία επιμένει στην ανάγκη για ισχυρές εγγυήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί και δεν θα μεταφερθούν σε μη εγκεκριμένους προορισμούς.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit