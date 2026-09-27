Στους δρόμους οι Ισπανοί μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν

Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από την κατοικία της, όπου διέμενε για επτά δεκαετίες, αποτέλεσε τη σπίθα που κινητοποίησε χιλιάδες Ισπανούς. Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Η υπόθεση πυροδότησε μια ευρύτερη συζήτηση για το κόστος στέγασης και την πρόσβαση των Ισπανών στην πρώτη κατοικία.

Η έξωση της Μαρικάρμεν και η αύξηση του ενοικίου

Η 87χρονη Μαρικάρμεν, η οποία έχει αναπηρία, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της. Αυτό συνέβη καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια αύξηση του ενοικίου κατά 230%, μετά την αγορά του διαμερίσματος από ένα fund.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ, το ενοίκιο αυξήθηκε από 500 σε 1.650 ευρώ τον μήνα. Η ίδια η Μαρικάρμεν λαμβάνει σύνταξη 1.350 ευρώ, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την καταβολή του νέου ποσού.

Μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους

Λίγες ώρες μετά την έξωση της 87χρονης, χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να κατεβαίνουν στους δρόμους. Στη Μαδρίτη, περίπου 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Ντροπή» και «Έξω τα funds». Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας.

Το Σάββατο, περίπου 25.000 άνθρωποι, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης. Οι διαδηλωτές ζητούσαν μέτρα για τον περιορισμό του κόστους στέγασης και αυστηρότερους όρους στις εξώσεις. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, διαδηλωτές χτυπούσαν κλειδιά στον αέρα, ενώ ορισμένοι έφτασαν στην κεντρική πλατεία Puerta del Sol με σκηνές και υπνόσακους, δηλώνοντας πρόθεση να παραμείνουν για μέρες.

Η «ζούγκλα» της αγοράς και η ευρύτερη συζήτηση

Η εφημερίδα El País σχολίασε την κατάσταση, αναφέροντας ότι «ο νόμος εφαρμόστηκε και η αγορά λειτούργησε». Ωστόσο, η ίδια εφημερίδα σημείωσε ότι πρόκειται για «τον νόμο της ζούγκλας σε μια διαλυμένη αγορά».

Η πολιτική επιστήμονας Κριστίνα Μόνχε χαρακτήρισε την υπόθεση της Μαρικάρμεν «το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», σημειώνοντας ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος που απασχολεί την ισπανική κοινωνία.

Τα στοιχεία για την κρίση στέγασης

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται αναφορές, τα ενοίκια στην Ισπανία έχουν αυξηθεί κατά περίπου 80% μέσα σε μία δεκαετία. Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών έχουν ενισχυθεί κατά 63% την ίδια περίοδο, επιδεινώνοντας την κατάσταση για τους πολίτες.

Στη χώρα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται περίπου 25.000 εξώσεις τον χρόνο, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος. Η στέγαση παραμένει μία από τις βασικές ανησυχίες των Ισπανών πολιτών, παρά το πέρασμα των ετών.

Αναζωπύρωση του κινήματος των Indignados

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν επανέφερε στη δημόσια συζήτηση και το κίνημα των Indignados ή 15-M. Το κίνημα αυτό, πριν από 15 χρόνια, είχε κινητοποιήσει εκατομμύρια Ισπανούς απέναντι στη λιτότητα και τη διαφθορά.

Η τρέχουσα κατάσταση με την κρίση στέγασης δείχνει πως τα ζητήματα που απασχολούσαν το κίνημα παραμένουν επίκαιρα και κινητοποιούν ξανά τους πολίτες σε μαζικές διαδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis