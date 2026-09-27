Η Αίγυπτος προειδοποίησε το Ισραήλ για την επίθεση της Χαμάς, ισχυρίζεται το The Atlantic – Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic υποστηρίζει ότι ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για επικείμενη μεγάλη επιχείρηση της Χαμάς. Η προειδοποίηση φέρεται να δόθηκε λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, με τον Αμπάς Καμέλ να ενημερώνει την ισραηλινή πλευρά. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για απόπειρα χειραγώγησης της ισραηλινής κοινής γνώμης, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Η αποκάλυψη του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic

Το αμερικανικό περιοδικό The Atlantic δημοσίευσε μια αποκάλυψη που αναφέρει ότι ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών είχε ενημερώσει το Ισραήλ για μια επικείμενη, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της Χαμάς. Αυτή η προειδοποίηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δόθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το κείμενο του The Atlantic υποστηρίζει ότι η ισραηλινή πλευρά είχε λάβει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις προετοιμασίες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Για την υποστήριξη των ισχυρισμών του, το αμερικανικό περιοδικό επικαλείται ένα ευρύ φάσμα πηγών. Συγκεκριμένα, αναφέρει πηγές που βρίσκονται στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, καθώς και σε άλλες αραβικές χώρες. Επιπρόσθετα, το The Atlantic βασίζεται σε πληροφορίες από πηγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, προσδίδοντας βάθος στην έρευνά του.

Το ταξίδι-αστραπή του Αμπάς Καμέλ και η προειδοποίηση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμπάς Καμέλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, πραγματοποίησε ένα ταξίδι-αστραπή στο Ισραήλ για να μεταφέρει την κρίσιμη προειδοποίηση. Η άφιξή του έγινε στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με ένα μισθωμένο Τσέσνα. Το ταξίδι αυτό φέρεται να είχε διάρκεια περίπου μιας ώρας, γεγονός που υποδηλώνει την επείγουσα φύση της αποστολής του.

Ο κεντρικός πυρήνας της προειδοποίησης του Αμπάς Καμέλ προς τις ισραηλινές αρχές ήταν ότι το χρονικό «παράθυρο» για την αποτροπή μιας μεγάλης επίθεσης από τη Χαμάς «έκλεινε». Η ενημέρωση αυτή δόθηκε σε μια περίοδο όπου δεν απέμεναν ούτε δύο εβδομάδες πριν από την εκδήλωση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. Αυτή η λεπτομέρεια τονίζει την ακρίβεια του χρονικού πλαισίου της φερόμενης προειδοποίησης.

Η κατηγορηματική διάψευση του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα του The Atlantic. Το Σάββατο, ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα ως απόπειρα «χειραγώγησης» της ισραηλινής κοινής γνώμης. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν.

Μάλιστα, ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού κ. Νετανιάχου ήταν ακόμα πιο σαφής. Σε αυτήν, τονίζεται πως «η κατηγορία είναι ψευδής» και ότι είχε διαψευστεί ήδη την εποχή που φέρεται να δόθηκε η προειδοποίηση. Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο ισχυρισμός «ανακυκλώνεται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη του Ισραήλ», υποδηλώνοντας πολιτικά κίνητρα πίσω από την επανεμφάνιση του θέματος.

Το πολιτικό πλαίσιο και οι επίσημες διαψεύσεις

Η διάψευση των ισχυρισμών από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία για το Ισραήλ. Οι βουλευτικές εκλογές στη χώρα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν σε ακριβώς έναν μήνα, την 27η Οκτωβρίου. Αυτό το χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, καθιστά την επανεμφάνιση τέτοιων ισχυρισμών μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επηρεασμού της κοινής γνώμης ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Πέρα από τη διάψευση από την ισραηλινή κυβέρνηση, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και η Αίγυπτος είχε προβεί σε επίσημη διάψευση των ισχυρισμών. Συγκεκριμένα, στις 11 Οκτωβρίου 2023, η Αίγυπτος αρνήθηκε επισήμως ότι είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Αυτή η διπλή διάψευση από τις εμπλεκόμενες χώρες έρχεται σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει το δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic.

Με πληροφορίες από: Enikos