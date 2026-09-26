Αρχαίος θησαυρός ρωμαϊκών νομισμάτων ανακαλύφθηκε σε χωράφι στη Γερμανία

Ένας ανιχνευτής μετάλλων οδήγησε στην ανακάλυψη ενός σημαντικού θησαυρού 934 ασημένιων ρωμαϊκών δηναρίων στη Γερμανία. Τα νομίσματα, ηλικίας σχεδόν 1.900 ετών, βρέθηκαν σε ένα χωράφι στη δυτική χώρα. Η ανακάλυψη έγινε από έναν ερασιτέχνη αρχαιολόγο και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα ρωμαϊκά νομισματικά ευρήματα των τελευταίων ετών.

Η ανακάλυψη του θησαυρού

Το σημαντικό αυτό εύρημα ήρθε στο φως χάρη σε ένα απλό ψάξιμο με ανιχνευτή μετάλλων σε ένα χωράφι που βρίσκεται στην περιοχή του Βέσελινγκ, νότια της Κολωνίας. Ο ερασιτέχνης αρχαιολόγος Όλιβερ Ριντλ ήταν αυτός που εντόπισε αρχικά μερικά νομίσματα.

Όταν ο ανιχνευτής μετάλλων συνέχισε να δίνει σήματα, ο κ. Ριντλ αντιλήφθηκε ότι υπήρχε κάτι πολύ μεγαλύτερο θαμμένο κάτω από το έδαφος. Όπως ο ίδιος ανέφερε, «ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε κάτι πιο σημαντικό θαμμένο εδώ». Αμέσως ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ανέλαβαν την περαιτέρω ανασκαφή του σημείου.

Η ταυτότητα των νομισμάτων

Οι αρχαιολόγοι που ανέλαβαν την ανασκαφή ανέσυραν συνολικά 934 ασημένια ρωμαϊκά δηνάρια. Το συνολικό βάρος του θησαυρού ανέρχεται περίπου στα 3,1 κιλά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα νομίσματα θάφτηκαν σκόπιμα κατά το δεύτερο τέταρτο του 2ου αιώνα μ.Χ., γεγονός που τα καθιστά σχεδόν 1.900 ετών.

Το νεότερο από τα νομίσματα χρονολογείται στο 124/125 μ.Χ., δηλαδή στην εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού. Ωστόσο, ο θησαυρός περιλαμβάνει και παλαιότερα νομίσματα, τα οποία κόπηκαν κατά την εποχή των Φλαβίων, προσφέροντας μια ευρεία χρονολογική εικόνα της ρωμαϊκής νομισματοκοπίας.

Οι πιθανές αιτίες απόκρυψης

Οι ειδικοί υποθέτουν ότι η απόκρυψη των νομισμάτων έγινε σκόπιμα, πιθανότατα με σκοπό την προστασία τους από τον ιδιοκτήτη τους. Η ακριβής αιτία που οδήγησε στην απόκρυψη των χρημάτων παραμένει άγνωστη, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο αρχαιολόγος Έριχ Κλάσεν, διευθυντής της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, εξήγησε ότι «φυσικά, μπορούμε μόνο να κάνουμε υποθέσεις για τα κίνητρα, αλλά είναι πολύ πιθανό κάποιος να ήθελε να φυλάξει αυτά τα χρήματα σε ασφαλές μέρος». Μία από τις πιθανές εξηγήσεις για το γιατί ο ιδιοκτήτης δεν επέστρεψε ποτέ για να τα πάρει είναι ότι πέθανε πριν προλάβει να τα ανακτήσει ή να ενημερώσει κάποιον για το σημείο.

Η αξία του θησαυρού στην αρχαιότητα

Η ποσότητα των νομισμάτων που βρέθηκαν δίνει μια σημαντική εικόνα για την αξία του θησαυρού στην εποχή του. Σύμφωνα με τη Ράελ Ότε, ερευνήτρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ένας Ρωμαίος λεγεωνάριος λάμβανε περίπου 300 δηνάρια τον χρόνο ως μισθό. Ωστόσο, ένα μέρος αυτού του ποσού προοριζόταν για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η διατροφή και ο εξοπλισμός του.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, ένας στρατιώτης θα χρειαζόταν περίπου έξι χρόνια αποταμίευσης των χρημάτων που του έμεναν διαθέσιμα για να συγκεντρώσει ένα ποσό αντίστοιχο με τα 934 δηνάρια που βρέθηκαν. Αυτό υπογραμμίζει τη σημαντική οικονομική αξία του θησαυρού για την εποχή εκείνη.

Η σημασία του ευρήματος και η έκθεσή του

Οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν το εύρημα ως ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή του Ρήνου. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία αρχαιολογικής προστασίας της Ρηνανίας, πρόκειται για τον μεγαλύτερο θησαυρό νομισμάτων που έχει βρεθεί στη Γερμανία και χρονολογείται στην εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού.

Πέρα από την εντυπωσιακή ποσότητα, ο θησαυρός προσφέρει στους αρχαιολόγους ένα επιπλέον παράθυρο στην οικονομική ζωή της ρωμαϊκής περιόδου και στην περιοχή. Τα νομίσματα έχουν ήδη παρουσιαστεί στο LVR-LandesMuseum της Βόννης, όπου εκτίθενται στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να τα θαυμάσουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta