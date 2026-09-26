Η Τεχεράνη προειδοποιεί τις ΗΠΑ μετά την απόρριψη του σχεδίου της

Η Τεχεράνη απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι όλα τα κέντρα ανάπτυξης δυνάμεων και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχο, εάν η αμερικανική πλευρά «κάνει λάθος» σε βάρος του Ιράν. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγο μετά την απόρριψη του σχεδίου επτά σημείων που είχε υποβάλει η Τεχεράνη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξέφρασε την έλλειψη εμπιστοσύνης της Τεχεράνης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυστηρή προειδοποίηση από το ιρανικό επιτελείο

Το κεντρικό επιτελείο του ιρανικού στρατού, «Khatam al-Anbiya», εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του ημιεπίσημου ειδησεογραφικού πρακτορείου Mehr, στην οποία τονίζεται η αποφασιστικότητα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αν η Ουάσιγκτον «κάνει λάθος» σε βάρος του Ιράν, όλα τα κέντρα ανάπτυξης δυνάμεων και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή θα βρεθούν στο στόχαστρο. Αυτή η προειδοποίηση διατυπώθηκε αμέσως μετά την απόρριψη του ιρανικού σχεδίου επτά σημείων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ξεκινήσει πόλεμο, ωστόσο δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί την ασφάλεια και την εδαφική του ακεραιότητα, εάν ο εχθρός επιχειρήσει να τον επιβάλει. Η Μέση Ανατολή χαρακτηρίζεται ως περιοχή που βρίσκεται σε «μία από τις πιο κρίσιμες καμπές για την ασφάλειά της», με τις στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ να αυξάνουν την πιθανότητα κλιμάκωσης, παρά τη διατήρηση ενεργών πολιτικών διαύλων και προσπαθειών διαμεσολάβησης.

Οι προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τα Στενά του Ορμούζ

Ενώ η Τεχεράνη εκδίδει τις προειδοποιήσεις της, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν απαντήσει στην πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η οποία συνοδεύεται από επτά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του ότι αναμένει τη συνέχιση των βομβαρδισμών του στρατού των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Οι βομβαρδισμοί αυτοί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται να λάβουν χώρα τον Νοέμβριο, μετά τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, παραχώρησε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera, όπου αναφέρθηκε στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο κ. Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι όσοι «νόμιζαν πως θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τον ιρανικό λαό με κυρώσεις, έκαναν λάθος υπολογισμούς». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «εμποδίσουν το Ιράν να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις», ωστόσο η Τεχεράνη θα επενδύσει στον λαό της.

Ο Ιρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι οι εν λόγω χώρες «έσυραν» τις χώρες της περιοχής στον πόλεμο, πιστεύοντας ότι το ιρανικό καθεστώς «θα κατέρρεε μέσα σε λίγες ημέρες». Παρά τις επιθέσεις, οι Ιρανοί «στάθηκαν ακλόνητοι απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις και θα συνεχίσουν να στέκονται ακλόνητοι», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πεζεσκιάν.

Ασφάλεια στην περιοχή και δυσπιστία στις συνομιλίες

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της περιοχής, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν τόνισε ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της «συνεργασίας μεταξύ των χωρών της». Διευκρίνισε ότι η περιοχή δεν χρειάζεται «αστυνομικό» για την διατήρηση της τάξης και της σταθερότητας. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ιρανική θέση περί αυτονομίας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Μέσης Ανατολής.

Τέλος, στην ίδια συνέντευξη, ο Ιρανός πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη δυσπιστία της Τεχεράνης προς τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Όπως ανέφερε, η δυσπιστία αυτή προέκυψε μετά τις «επανειλημμένες επιθέσεις και κυρώσεις που ακολουθούσαν κάθε διαπραγμάτευση». Αυτή η δήλωση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στάση του Ιράν απέναντι στις διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki