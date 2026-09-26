Αποκάλυψη για την 9χρονη εγγονή του Πούτιν με το επίθετο Ζελένσκι

Ανεξάρτητοι Ρώσοι δημοσιογράφοι φέρονται να έχουν αποκαλύψει την ύπαρξη μιας «κρυφής» εγγονής του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 9χρονη Έλσα γεννήθηκε με το επίθετο Ζελένσκι, το οποίο αργότερα άλλαξε σε Τιχόνοβα. Η ιστορία της μικρής, καθώς και των γονέων της, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του αρχικού επωνύμου.

Η φερόμενη ως εγγονή του Ρώσου προέδρου είναι η Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα, η οποία γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Οι αποκαλύψεις προέρχονται από έρευνα ανεξάρτητων Ρώσων δημοσιογράφων, οι οποίοι βασίστηκαν σε διαρρεύσαντα αρχεία της ρωσικής υπηρεσίας συνοριακού ελέγχου. Οι δημοσιογράφοι εντόπισαν το όνομα του παιδιού σε βάση δεδομένων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης της Ρωσίας.

Η έρευνα των δημοσιογράφων

Τις πληροφορίες αυτές δημοσίευσε το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο Agentstvo. Το Agentstvo επικαλείται έρευνα του δημοσιογραφικού οργανισμού Proekt, ο οποίος φέρεται να διεξήγαγε την αρχική έρευνα. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια εικόνα για την οικογενειακή κατάσταση της μικρής Έλσας και των γονέων της.

Η έρευνα των δημοσιογράφων αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα της μητέρας και του πατέρα της μικρής Έλσας. Οι πληροφορίες αυτές, προερχόμενες από επίσημα αρχεία, δίνουν μια συγκεκριμένη διάσταση στην οικογενειακή ιστορία που φέρεται να συνδέεται με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η μητέρα: Κατερίνα Τιχόνοβα

Η Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα φέρεται να είναι κόρη της 40χρονης Κατερίνα Τιχόνοβα. Η Κατερίνα Τιχόνοβα είναι η νεότερη από τις δύο δημοσίως γνωστές κόρες του Βλαντίμιρ Πούτιν και της Λούντμιλα Οκερέτναγια. Η ίδια είναι πτυχιούχος μαθηματικών – φυσικής και πρώην χορεύτρια.

Η Κατερίνα Τιχόνοβα είχε γεννηθεί ως Κατερίνα Πούτινα, ωστόσο χρησιμοποιεί διαφορετικό επώνυμο εδώ και χρόνια. Αυτή η αλλαγή επωνύμου είναι ένα από τα στοιχεία που αναδεικνύονται από την έρευνα των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, προσθέτοντας στην πολυπλοκότητα των οικογενειακών δεσμών.

Ο πατέρας: Ιγκόρ Ζελένσκι

Πατέρας της 9χρονης Έλσας φέρεται να είναι ο 56χρονος Ρώσος χορευτής μπαλέτου και σκηνοθέτης Ιγκόρ Ζελένσκι. Το επίθετο του πατέρα της μικρής, Ζελένσκι, είναι ίδιο με αυτό του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτή η σύμπτωση καθιστά την αποκάλυψη ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.

Η έρευνα των δημοσιογράφων αναφέρει ότι το αρχικό επίθετο της μικρής και αυτό του Ιγκόρ Ζελένσκι είναι το ίδιο με το επίθετο του Ουκρανού προέδρου. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην ιστορία της οικογένειας.

Το επίθετο της μικρής Έλσας

Τα αρχεία που διέρρευσαν φέρονται να αναφέρουν ότι το παιδί χρησιμοποιεί το επώνυμο της μητέρας του, Τιχόνοβα. Δεν χρησιμοποιεί το «Ζελένσκαγια», το οποίο είναι η θηλυκή μορφή του επωνύμου του πατέρα του. Η έρευνα δεν διευκρινίζει την αιτία αυτής της «εξαφάνισης» του επωνύμου «Ζελένσκι» από το πλήρες όνομα του κοριτσιού.

Παρόλα αυτά, αυτό που συνδέει τη μικρή Έλσα με τον πατέρα της είναι το πατρώνυμο «Ιγκόρεβνα». Αυτό το πατρώνυμο παραπέμπει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον πατέρα της, Ιγκόρ Ζελένσκι. Η χρήση του πατρωνύμου διατηρεί τη σύνδεση με τον πατέρα, παρά την αλλαγή στο επίθετο.

Η στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια ότι η Κατερίνα Τιχόνοβα είναι κόρη του. Παρόλα αυτά, έρευνες μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς και κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές κυβερνήσεις, την αναφέρουν ως μέλος της οικογένειάς του.

Η απουσία επίσημης επιβεβαίωσης από τον Ρώσο πρόεδρο σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς του είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ωστόσο, οι πληροφορίες που προκύπτουν από ανεξάρτητες δημοσιογραφικές έρευνες και διεθνείς κυρώσεις συνεχίζουν να συνδέουν την Κατερίνα Τιχόνοβα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με πληροφορίες από: Topontiki