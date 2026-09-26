Η Κίνα στον ΟΗΕ ζητά σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών της Μέσης Ανατολής και άρση του αποκλεισμού της Κούβας

Η Κίνα επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ομιλία της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σάββατο. Η κινεζική πλευρά τόνισε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των χωρών του Κόλπου. Παράλληλα, κάλεσε τη «σχετική χώρα» να σταματήσει τις απειλές και να άρει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εναντίον της Κούβας.

Κινεζικές επικρίσεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Αντιπρόεδρος της Κίνας, Χαν Ζενγκ, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε την άποψη της χώρας του σχετικά με τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Αν και δεν ανέφερε ονομαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δηλώσεις του ήταν σαφείς ως προς τις προσδοκίες της Κίνας από τις μεγάλες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, ο Χαν Ζενγκ δήλωσε ότι «οι μεγάλες χώρες πρέπει να έχουν ειδικές ευθύνες για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και πρέπει να πρωτοστατούν στην τήρηση των κανόνων, στην προάσπιση του κράτους δικαίου και στο να κάνουν το σωστό». Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει τη θέση της Κίνας για την τήρηση των διεθνών κανόνων και την υπεράσπιση του κράτους δικαίου.

Έμφαση στην κυριαρχία των κρατών της Μέσης Ανατολής

Ένα από τα βασικά σημεία της ομιλίας του Κινέζου Αντιπροέδρου αφορούσε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Χαν Ζενγκ υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και της ασφάλειας των χωρών της περιοχής. «Η Κίνα υποστηρίζει ότι η κυριαρχία και η ασφάλεια των χωρών της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου, πρέπει να γίνονται σεβαστές», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αυτή η δήλωση έρχεται σε ένα πλαίσιο όπου οι διεθνείς σχέσεις στην περιοχή του Κόλπου παραμένουν τεταμένες, με την Κίνα να τοποθετείται υπέρ της αρχής του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας. Η θέση αυτή αποτελεί μέρος της γενικότερης εξωτερικής πολιτικής της Κίνας, η οποία συχνά τονίζει την αρχή της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών.

Έκκληση για άρση του αποκλεισμού της Κούβας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάσταση της Κούβας, με τον Αντιπρόεδρο Χαν Ζενγκ να απευθύνει σαφή έκκληση προς τη «σχετική χώρα». «Η Κίνα καλεί τη σχετική χώρα να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί την απειλή βίας εναντίον της Κούβας και να άρει άμεσα και πλήρως τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις εναντίον της Κούβας», δήλωσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία πίεσης κατά της Κούβας, η οποία έχει εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την παροχή πετρελαίου στο νησί. Αυτή η κατάσταση έχει επιδεινώσει σημαντικά την ενεργειακή κρίση της Κούβας, με το ηλεκτρικό της δίκτυο να έχει υποστεί ολική κατάρρευση νωρίτερα αυτό το μήνα, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι και αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας αντιμετωπίζει σοβαρή πίεση εδώ και χρόνια λόγω έλλειψης καυσίμων και ερειπωμένης υποδομής. Ωστόσο, ο αποκλεισμός πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ, και ο οποίος ξεκίνησε τον Ιανουάριο, έχει επιδεινώσει τις διακοπές ρεύματος και έχει οδηγήσει σε συχνές καταρρεύσεις του δικτύου.

Αντιθέσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας

Οι επικρίσεις αυτές της Κίνας έρχονται σε έντονη αντίθεση με την ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατούσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο. Εκεί, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε υποδεχτεί τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ με στρατιωτικές αεροπορικές παρελάσεις και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο, σηματοδοτώντας μια φαινομενικά θερμή διπλωματική συνάντηση.

Ωστόσο, παρά τη φιλική υποδοχή, οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον περιλάμβαναν και σοβαρές προειδοποιήσεις. Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε τον Σι να μην παρέχει υποστήριξη στο Ιράν, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι η Κίνα δεν θα το πράξει, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα. Η προειδοποίηση αυτή ακολούθησε αναφορές ότι το Πεκίνο είχε προμηθεύσει το Ιράν με φορητούς εκτοξευτήρες πυραύλων και ότι η Τεχεράνη είχε βρει τρόπους να παρακάμψει τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου της με κινεζική βοήθεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki