Νέο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο παρά τις εκκλήσεις Τραμπ

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το Διυλιστήριο Πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, κατά τη διάρκεια επίθεσής τους στη διάρκεια της νύχτας. Την είδηση ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ξέσπασε πυρκαγιά στην εγκατάσταση, η οποία, όπως αναφέρεται, συμβάλλει στην τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το πλήγμα και η σημασία του διυλιστηρίου

Το Διυλιστήριο Πετρελαίου Ίλσκι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Είχε δεχθεί ξανά επίθεση στο παρελθόν, στις 21 Αυγούστου, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή στόχευση των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας. Η μονάδα αυτή, η οποία ανήκει στην εταιρεία Lukoil, βρίσκεται σε απόσταση 1.460 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας.

Το διυλιστήριο Ίλσκι αποτελεί μια σημαντική εγκατάσταση για τη Ρωσία, καθώς επεξεργάστηκε περίπου 12,6 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το 2024, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 252.000 βαρέλια ημερησίως. Η παραγωγή του περιλαμβάνει 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 5,3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 200.000 τόνους μαζούτ και 700.000 τόνους οπτάνθρακα πετρελαίου. Η Lukoil, ιδιοκτήτρια της εγκατάστασης, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το πρόσφατο πλήγμα.

Οι εκκλήσεις Τραμπ και η αντίδραση Ζελένσκι

Το νέο πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είχε συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία.

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν ήταν η πιθανότητα μιας διμερούς συμφωνίας για την κατάπαυση των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές, μια επιθυμία που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η πρόσφατη επίθεση στο διυλιστήριο Ίλσκι δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν τη στρατηγική τους στόχευσης τέτοιων εγκαταστάσεων, παρά τις εν λόγω εκκλήσεις.

Η στάση του Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να δώσει οδηγία για την επανέναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή. Ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία «θα το σκεφτεί καλά» προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών, αναφερόμενος στις επιδρομές ουκρανικών drones που πραγματοποιήθηκαν την 20ή Σεπτεμβρίου.

Οι επιδρομές αυτές συνέπεσαν με την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προτάσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, ναι, βρίσκονται όντως πάνω στο τραπέζι (…) αλλά έπειτα από όλα όσα έκαναν (σ.σ. οι Ουκρανοί), θα σκεφτούμε καλά πως πρέπει να αντιδράσουμε».

Ρωσικές ανησυχίες και άλλες επιθέσεις

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσπάθησε επίσης να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται σε ολοένα υψηλότερους τόνους στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. «Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν προετοιμαζόμαστε για μάχες οποιουδήποτε είδους με την Ευρώπη», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα με το πλήγμα στο Ίλσκι, αναφέρθηκε και άλλη επίθεση σε ρωσικό έδαφος. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Περμ, Ντμίτρι Μαχόνιν, γνωστοποίησε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι «μια βιομηχανική εγκατάσταση» δέχθηκε επίθεση την Παρασκευή. Ωστόσο, ο κ. Μαχόνιν δεν κατονομάσε το συγκεκριμένο διυλιστήριο που επλήγη στην περιοχή του Περμ.

Με πληροφορίες από: Topontiki