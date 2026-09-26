Στο φως τα μυστικά των offshore διαδικτυακών καζίνο μετά από τεράστια διαρροή δεδομένων

Μια τεράστια διαρροή δεδομένων, με την ονομασία «Casino Secrets», έχει φέρει στο φως τα κρυφά αρχεία και την εσωτερική λειτουργία χιλιάδων offshore διαδικτυακών καζίνο. Η αποκάλυψη αυτή αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες για τις εταιρείες τζόγου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν κατηγορηθεί για παράνομη στόχευση καταναλωτών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Τα μυστικά αυτά προέρχονται από αρχεία που τηρούνταν από τη ρυθμιστική αρχή τυχερών παιγνίων στο νησί της Καραϊβικής, Κουρασάο.

Η διαρροή «Casino Secrets» και οι συνέπειες

Η διαρροή «Casino Secrets» εκθέτει την εσωτερική λειτουργία των offshore εταιρειών τζόγου, αποκαλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες πρώην εμπιστευτικά αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονταν από τη ρυθμιστική αρχή τυχερών παιγνίων στο Κουρασάο, ένα νησί της Καραϊβικής. Η έκταση των αποκαλύψεων είναι τέτοια που θα μπορούσε να έχει σεισμικές συνέπειες για τα διαδικτυακά καζίνο.

Μεταξύ των εταιρειών που επηρεάζονται είναι και εκείνες που έχουν κατηγορηθεί για παράνομη στόχευση καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Η διαρροή φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τη λειτουργία ορισμένων από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά καζίνο παγκοσμίως, ρίχνοντας φως σε πρακτικές που μέχρι πρότινος παρέμεναν κρυφές.

Το Κουρασάο ως κόμβος τυχερών παιγνίων

Η διαρροή έχει συγκλονίσει το Κουρασάο, ένα νησί του οποίου το αδιαφανές καθεστώς αδειοδότησης έχει μετατρέψει την πρώην ολλανδική αποικία σε έναν ακμάζοντα, αλλά ενίοτε αμφιλεγόμενο, κόμβο για εταιρείες τζόγου. Το νησί φιλοξενεί περισσότερα από 8.000 καζίνο, αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα καζίνο για κάθε 20 άτομα που ζουν εκεί.

Η Ρυθμιστική Αρχή Παιγνίων του Κουρασάο (CGA) ήταν υπεύθυνη για τη φύλαξη των αρχείων που διέρρευσαν. Ο ρόλος του Κουρασάο ως κέντρου για τις offshore εταιρείες τζόγου αναδεικνύεται μέσα από αυτή την αποκάλυψη, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ρυθμιστικού του πλαισίου.

Η εμπλοκή της χάκερ και η επιβεβαίωση της CGA

Η Λίλιθ Βίτμαν, μια χάκερ με έδρα το Βερολίνο, είναι αυτή που ισχυρίζεται ότι απέκτησε τα εσωτερικά έγγραφα. Η πρόσβαση φέρεται να έγινε σε μια βάση δεδομένων που τηρείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Παιγνίων του Κουρασάο (CGA). Η ίδια η CGA επιβεβαίωσε ότι η πύλη της υπέστη «μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση», αναγνωρίζοντας έτσι το γεγονός της παραβίασης των συστημάτων της.

Αυτή η επιβεβαίωση από την επίσημη αρχή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της διαρροής και την αυθεντικότητα των δεδομένων που έχουν δημοσιευθεί. Το περιστατικό θέτει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών στον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Μεγάλες εταιρείες στο επίκεντρο των αποκαλύψεων

Τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στη διαρροή περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες ορισμένων από τα μεγαλύτερα offshore καζίνο στον κόσμο. Μεταξύ των εταιρειών των οποίων τα δεδομένα έχουν δημοσιευθεί είναι η Santeda International, ένα παγκόσμιο δίκτυο καζίνο που είχε εντοπιστεί φέτος από έρευνα του Guardian και του Investigate Europe. Η Santeda International αποτελεί ένα από τα βασικά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία.

Επιπλέον, η διαρροή αφορά και τον χορηγό της Έβερτον, την εταιρεία Stake.com, η οποία εστιάζει στα κρυπτονομίσματα. Άλλη μία εταιρεία που αναφέρεται είναι η BC.Game, χορηγός της Λέστερ, η οποία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράνομη στόχευση πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αποκαλύψεις αυτές δίνουν μια εικόνα του εύρους των δραστηριοτήτων και των εμπλεκόμενων μερών.

Πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες και την προέλευση του πλούτου

Τα αρχεία που διέρρευσαν περιγράφουν λεπτομερώς την εσωτερική λειτουργία ορισμένων από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά καζίνο στον κόσμο. Εκτός από τα ονόματα των εταιρειών, τα δεδομένα περιλαμβάνουν και πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες αυτών των offshore καζίνο. Επίσης, αναφέρονται λεπτομέρειες, όπως η πηγή του πλούτου τους, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στις οικονομικές δομές πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις.

Ορισμένες από τις επιχειρήσεις αυτές φαίνεται να ανήκουν ή να διευθύνονται από Βρετανούς πολίτες. Η αποκάλυψη αυτών των στοιχείων μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς φέρνει στην επιφάνεια τη διασύνδεση μεταξύ των offshore δραστηριοτήτων τζόγου και συγκεκριμένων προσώπων και εθνικοτήτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis