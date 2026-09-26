Συντριβή αεροσκάφους στη ΛΔ Κονγκό με τουλάχιστον 14 νεκρούς

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται δύο ανώτατοι αξιωματικοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης της χώρας. Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, με την είδηση να ανακοινώνεται από την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κέγκε. Η Κέγκε αποτελεί την πρωτεύουσα της επαρχίας Κουάγκο και βρίσκεται σε απόσταση 200 και πλέον χιλιομέτρων ανατολικά από την πρωτεύουσα της χώρας, την Κινσάσα.

Το αεροσκάφος μετέφερε μια αντιπροσωπεία της στρατιωτικής δικαιοσύνης, η οποία είχε ως προορισμό την Κέγκε. Οι αρχές της πελώριας χώρας της κεντρικής Αφρικής επιβεβαίωσαν τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ορισμένων από αυτούς.

Τα θύματα της συντριβής

Μεταξύ των 14 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, συγκαταλέγονται δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔ Κονγκό. Πρόκειται για τον υποστράτηγο Μουτόμπο Καταλάγι Τιέντε Ζοζέφ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Α΄ στρατιωτικού δικαστηρίου. Επίσης, νεκρός είναι ο υποστράτηγος Λικούλια Μπακούμι Λουσιέν Ρενέ, ο οποίος υπηρετούσε ως γενικός ελεγκτής των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΕΔΛΔΚ).

Πέρα από τους δύο αυτούς ανώτερους αξιωματικούς, οι ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι δώδεκα επιπλέον μέλη της αντιπροσωπείας, καθώς και τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους, έχασαν επίσης τη ζωή τους κατά τη συντριβή. Η απώλεια αυτών των προσώπων προκάλεσε θλίψη στην κυβέρνηση και τις στρατιωτικές αρχές.

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Η προεδρία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο X, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το αεροπορικό δυστύχημα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Φελίξ-Αντουάν Τσισεκέντι Τσιλόμπο, πληροφορήθηκε με βαθιά οδύνη το συμβάν της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κέγκε, στην επαρχία Κουάγκο.

Στην ίδια ανακοίνωση, η προεδρία ανέφερε πως το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή, ιδίως, του υποστρατήγου Μουτόμπο Καταλάγι Τιέντε Ζοζέφ και του υποστρατήγου Λικούλια Μπακούμι Λουσιέν Ρενέ. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξέδωσαν επίσης ανακοίνωση, στην οποία εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την τραγική απώλεια των δύο υψηλόβαθμων στρατιωτικών δικαστών.

Το πλαίσιο των αερομεταφορών στη χώρα

Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι αερομεταφορές διαδραματίζουν έναν κεντρικό ρόλο όσον αφορά τις μετακινήσεις μεταξύ των επαρχιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το οδικό δίκτυο της χώρας είναι στην πράξη ανεπαρκές, με ένα μεγάλο μέρος των οδικών αξόνων να βρίσκεται σε κακή κατάσταση, καθιστώντας δύσκολες τις χερσαίες μετακινήσεις.

Ωστόσο, παρά την κεντρική τους σημασία, σημειώνονται συχνά αεροπορικά δυστυχήματα στη χώρα. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες αερολιμενικές υποδομές βρίσκονται επίσης σε κακή κατάσταση, όπως και ο εξοπλισμός πλοήγησης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα επισφαλές περιβάλλον για τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο στόλος των εμπορικών αεροσκαφών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό συμπεριλαμβάνεται σε μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που υπογραμμίζει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki