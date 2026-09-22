Κυβερνοεπίθεση με δόλωμα την «Οδύσσεια» του Νόλαν: Χάκερ διανέμουν κακόβουλο λογισμικό μέσω torrents

Μια νέα και ιδιαίτερα εξελιγμένη κυβερνοεπίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, χρησιμοποιώντας torrents δημοφιλών ταινιών ως δόλωμα για τη διανομή κακόβουλου λογισμικού. Μεταξύ των ταινιών που επιστρατεύονται για τον σκοπό αυτό είναι και η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Το κακόβουλο λογισμικό επιτρέπει στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση στις συσκευές των θυμάτων.

Η νέα τακτική των χάκερ

Η ομάδα Global Research and Analysis Team (GReAT) της Kaspersky εντόπισε αυτή την καμπάνια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον από τα μέσα Αυγούστου. Οι δράστες διανέμουν κακόβουλο λογισμικό μέσω torrent trackers, παρουσιάζοντάς το ως αρχεία δημοφιλών ταινιών. Στόχος τους είναι να παρασύρουν τους χρήστες να κατεβάσουν αυτά τα αρχεία, χωρίς να υποψιάζονται τον κίνδυνο.

Η χρήση δημοφιλών ταινιών αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες οι χρήστες να κατεβάσουν το κακόβουλο αρχείο. Ο ειδικός ασφαλείας της Kaspersky, Κονσταντίν Ισάκοφ, δήλωσε ότι η καμπάνια είναι αξιοσημείωτη επειδή συνδυάζει ένα συνηθισμένο δόλωμα με έναν εξελιγμένο τεχνικό σχεδιασμό.

Στόχοι και μέθοδοι διανομής

Η κυβερνοεπίθεση στοχεύει ένα ευρύ φάσμα θυμάτων, περιλαμβάνοντας τόσο μεμονωμένους χρήστες όσο και οργανισμούς. Μάλιστα, ένας δημοφιλής δημόσιος ιστότοπος με αρχεία torrent παραβιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη διανομή του κακόβουλου λογισμικού. Αυτό δείχνει την έκταση και την οργάνωση της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί θύματα σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, έχουν πληγεί επιχειρήσεις, κρατικοί φορείς, εταιρείες πληροφορικής και συμβούλων, καθώς και κλάδοι όπως το λιανεμπόριο, οι μεταφορές και η γεωργία. Αυτή η ποικιλία των θυμάτων υπογραμμίζει την ευρεία απειλή που συνιστά η συγκεκριμένη καμπάνια.

Η λειτουργία του εξελιγμένου malware

Πίσω από το φαινομενικά αθώο αρχείο ταινίας κρύβεται ένα πολυσταδιακό κακόβουλο λογισμικό. Μόλις εγκατασταθεί στη συσκευή του χρήστη, το malware μπορεί να παρακάμψει τους μηχανισμούς ασφαλείας του συστήματος, αποκτώντας δικαιώματα διαχειριστή. Αυτό του επιτρέπει να εκτελεί ενέργειες χωρίς περιορισμούς.

Επιπλέον, το κακόβουλο λογισμικό έχει τη δυνατότητα να παραμένει στο σύστημα ακόμη και μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, εξασφαλίζοντας τη μόνιμη παρουσία του. Τελικός στόχος είναι να προσφέρει στους επιτιθέμενους απομακρυσμένη πρόσβαση στη μολυσμένη συσκευή, δίνοντάς τους πλήρη έλεγχο.

Η καινοτομία της χρήσης blockchain

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό αυτής της επίθεσης είναι η χρήση του blockchain Solana από το malware. Μέσω του blockchain, το κακόβουλο λογισμικό εντοπίζει τον server που χρησιμοποιούν οι δράστες για να διατηρούν τον έλεγχο των μολυσμένων συσκευών. Αυτή η μέθοδος καθιστά τον εντοπισμό και την απενεργοποίηση των servers των επιτιθέμενων πιο δύσκολο.

Ο Κονσταντίν Ισάκοφ της Kaspersky τόνισε ότι ο συνδυασμός ενός συνηθισμένου δολώματος, όπως οι δημοφιλείς ταινίες, με έναν τόσο εξελιγμένο τεχνικό σχεδιασμό, καθιστά την καμπάνια ιδιαίτερα αποτελεσματική και επικίνδυνη. Η προσέλκυση χρηστών μέσω περιεχομένου που αναζητούν αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της επίθεσης.

Συστάσεις για την ασφάλεια των χρηστών

Λαμβάνοντας υπόψη την εξελιγμένη φύση αυτής της κυβερνοεπίθεσης, η Kaspersky συνιστά στους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συγκεκριμένα, συστήνεται η αποφυγή λήψεων αρχείων από ανεπίσημες πηγές, καθώς αυτές αποτελούν συχνά το σημείο εισόδου για κακόβουλο λογισμικό.

Επιπλέον, οι ειδικοί ασφαλείας τονίζουν τη σημασία του να μην απενεργοποιούνται τα προγράμματα ασφαλείας, όπως τα antivirus, προκειμένου να εγκατασταθούν αρχεία ή λογισμικό. Η διατήρηση των μέτρων ασφαλείας σε λειτουργία είναι κρίσιμη για την προστασία των συσκευών από τέτοιες απειλές.

Με πληροφορίες από: Reader