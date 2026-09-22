Ευρωπαϊκή χώρα με σχέδιο εκκένωσης πληθυσμού σε περίπτωση σύγκρουσης

Η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκκένωσης των κατοίκων της σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης. Το σχέδιο αυτό προβλέπει τη μεταφορά τους σε ασφαλείς περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής Πολωνίας, η οποία αναφέρεται ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου αποκαλύφθηκαν από πολωνικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας δηλώσεις από τις αρχές και των δύο χωρών.

Το σχέδιο εκκένωσης του Βίλνιους

Το Βίλνιους διαθέτει ένα λεπτομερές σχέδιο για την απομάκρυνση των πολιτών του σε περίπτωση που προκληθεί οποιοδήποτε είδος κρίσης ή σύγκρουσης. Αυτό το σχέδιο έχει ως στόχο την προστασία του πληθυσμού από πιθανές απειλές.

Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο DoRzeczy, το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά τρεις διαφορετικούς προορισμούς για την απομάκρυνση των κατοίκων. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θα κατευθυνθούν όλοι προς την ίδια περιοχή, αλλά θα διασκορπιστούν σε διάφορα σημεία για λόγους ασφαλείας και αποτελεσματικότητας.

Η Πολωνία ως πιθανός προορισμός

Μία από τις βασικές διαδρομές εκκένωσης που προβλέπονται στο σχέδιο κατευθύνεται νότια, προς την περιοχή του Αλίτους, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Η γειτονική χώρα αποτελεί έναν από τους πιθανούς προορισμούς για τους εκτοπισμένους κατοίκους του Βίλνιους.

Ο Ζιγκμάντας Σολοβιόβας, από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του Βίλνιους, επιβεβαίωσε στο πολωνικό μέσο ότι «τα σύνορα με την Πολωνία αποτελούν μία από τις διαδρομές εκκένωσης». Διευκρίνισε επίσης ότι «αυτή η διαδρομή αναφέρεται επίσημα στο σχέδιο που έχει συντάξει ο Δήμος της λιθουανικής πρωτεύουσας», υπογραμμίζοντας την επίσημη φύση της πρόβλεψης.

Οι δηλώσεις των πολωνικών αρχών

Από την πλευρά τους, οι πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου σχεδίου εκκένωσης που έχει καταρτίσει η Λιθουανία. Η Γιοάννα Ρας, δήμαρχος της κοινότητας Σεϊνί, εξέφρασε την άγνοιά της για το σχέδιο.

Η δήμαρχος Ρας σημείωσε επίσης ότι δεν πιστεύει πως διαθέτει κάποιο κτίριο με την απαραίτητη χωρητικότητα για να φιλοξενήσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, τόνισε την προθυμία της να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση, δηλώνοντας: «Φυσικά, αν χρειαστεί, θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση».

Η ετοιμότητα των πολωνικών δήμων

Γενικότερα, οι πολωνικοί δήμοι που βρίσκονται στα σύνορα με τη Λιθουανία έχουν εκφράσει την προθυμία τους να υποδεχθούν πολίτες σε περίπτωση κρίσης. Αυτή η στάση υποδηλώνει μια γενική διάθεση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παρόλα αυτά, οι δήμοι αυτοί δηλώνουν ότι αγνοούν τους ειδικούς όρους και τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας. Η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τους συγκεκριμένους όρους υποδοχής αποτελεί ένα σημείο που χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Νομικό πλαίσιο και συνεργασία

Η εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης στο Βοεβοδάτο Ποντλάσκιε, Ίνγκα Γιανούσκο-Μάνατσες, εξήλε ότι αυτού του είδους τα σχέδια δεν εκπλήσσουν την Πολωνία. Η δήλωσή της υποδηλώνει ότι η χώρα είναι εξοικειωμένη με τέτοιες προβλέψεις.

Η κυρία Γιανούσκο-Μάνατσες διευκρίνισε επίσης πως «η υποδοχή ατόμων που προέρχονται από άλλες χώρες ρυθμίζεται ήδη από τη νομοθεσία». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στην Πολωνία που μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισμένων ατόμων, διευκολύνοντας τη διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta