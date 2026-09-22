Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Οκτώ τραυματίες, δύο σε σοβαρή κατάσταση – Συνελήφθη 15χρονος

Ένας 15χρονος συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από σχολείο στην Τουρκία. Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα στο Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του φερόμενου δράστη, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με όπλο.

Η ένοπλη επίθεση στο Τουργκουτλού

Η ένοπνη επίθεση σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (22/09), στις 08:00 το πρωί, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Αλμπαϊράκ του Τουργκουτλού, έξω από τις εγκαταστάσεις του Επαγγελματικού και Τεχνικού Λυκείου Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο δράστης άνοιξε πυρ με όπλο στο εξωτερικό του σχολικού συγκροτήματος, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τους παρευρισκόμενους.

Ο λόγος για τον οποίο ο δράστης προέβη στην ενέργεια αυτή παραμένει άγνωστος μέχρι στιγμής, καθώς οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει κανένα στοιχείο σχετικά με τα κίνητρά του. Μετά τους πυροβολισμούς, έγινε άμεσα κλήση στο Κέντρο Επείγουσας Βοήθειας 112, το οποίο ειδοποιήθηκε για την ύπαρξη τραυματισμένων μαθητών και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Οι αρχικές αναφορές από τις αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για οκτώ άτομα που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση. Αμέσως μετά το συμβάν, όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην πλησιέστερη μονάδα υγείας, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και η περαιτέρω ιατρική περίθαλψη που απαιτείται για την κατάστασή τους.

Από τους συνολικά οκτώ τραυματίες, οι δύο φαίνεται ότι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που καθιστά την κατάσταση της υγείας τους ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής τους, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες λαμβάνουν επίσης την κατάλληλη φροντίδα.

Η σύλληψη του 15χρονου υπόπτου

Λίγο μετά το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης, οι δυνάμεις ασφαλείας της περιοχής προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη. Πρόκειται για έναν 15χρονο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως μετά την ταυτοποίησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βάρος του έχει ήδη ξεκινήσει δικαστική έρευνα, η οποία θα εξετάσει τις συνθήκες και τα αίτια της πράξης του.

Οι τουρκικές Αρχές, μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία αναφορικά με την ταυτότητα του ανήλικου υπόπτου, ούτε έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες που να αφορούν τα πιθανά κίνητρα που τον οδήγησαν στην επίθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η επίσημη ανακοίνωση από την επαρχία

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από την επαρχία Μανίσα, όπου ανήκει το Τουργκουτλού, αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν: «Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, 8 άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην πλησιέστερη μονάδα υγείας. Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται ότι πυροβόλησε, τέθηκε υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας μας».

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τόσο τον αριθμό των τραυματιών όσο και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη, υπογραμμίζοντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Reader