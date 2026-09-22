Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά με δικό του κανάλι στο μποϊκοτάζ τηλεοπτικών δικτύων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας της δικής του τηλεοπτικής πλατφόρμας, της «Trump TV», σε μια κίνηση που αποτελεί σκληρή απάντηση στο μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τον αποκλεισμό συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης από τον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο να επιδιώκει την απευθείας επικοινωνία με τον αμερικανικό λαό, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά κανάλια.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου στην κρίση με τα ΜΜΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε στον αέρα την δική του τηλεόραση, την «Trump TV», το βράδυ της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η ενέργεια αυτή αποτελεί άμεση αντίδραση στο μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN, CBS, ABC, NBC και Fox. Ο κύριος στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι να μπορεί να μεταδίδει τα μηνύματά του προς τον αμερικανικό λαό, χωρίς να πέφτει στην ανάγκη των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών σταθμών.

Η «Trump TV» έχει σχεδιαστεί ως μια 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα. Μέσω αυτής, θα μεταδίδεται περιεχόμενο που αφορά αποκλειστικά τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στο μπλόκο που επέβαλε ο Λευκός Οίκος στα μέσα CNN, MS NOW και Politico, γεγονός που οδήγησε στην αντίδραση των τηλεοπτικών δικτύων.

Το περιεχόμενο της «Trump TV»

Το περιεχόμενο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση. Το πρόγραμμα της «Trump TV» περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν του προέδρου, καθώς και όλες τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Επιπλέον, μεταδίδονται οι τελευταίες εξελίξεις απευθείας από τον Λευκό Οίκο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της προεδρικής δράσης.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, μέσω αυτής της νέας υπηρεσίας, το κοινό θα έχει επίσης πρόσβαση σε υλικό το οποίο, όπως υποστηρίζεται, δεν έχει προβληθεί από τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα. Η πρώτη μετάδοση που πραγματοποιήθηκε στη νέα πλατφόρμα ήταν μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ από τις 3 Ιουλίου, η οποία είχε δοθεί στο Όρος Ράσμορ.

Το ιστορικό του μποϊκοτάζ των δικτύων

Η έναρξη της «Trump TV» ήρθε ως άμεση συνέπεια της απόφασης των πέντε μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων που συμμετέχουν στο λεγόμενο White House television pool. Αυτά τα δίκτυα αποφάσισαν να αναστείλουν την παροχή τηλεοπτικής κάλυψης από τις προεδρικές εκδηλώσεις, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας.

Τα CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News ανακοίνωσαν ότι η απόφαση για αναστολή της κάλυψης θα ισχύσει μέχρι νεωτέρας. Η ενέργεια αυτή αποτελεί αντίδραση στην απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το CNN, το MS NOW και το Politico. Προηγήθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό, όπου οι αναφερόμενοι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν πλάνα από τις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά χωρίς ήχο.

Η δήλωση του εκπροσώπου του White House television pool

Ο Μπράιαν Μπόουτον, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Fox και ταυτόχρονα οργανωτής της ομάδας δικτύου, προέβη σε μια σημαντική δήλωση σχετικά με την κατάσταση. Η ομάδα δικτύου είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημένας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει από αυτές τις καλύψεις.

Συγκεκριμένα, ο Μπόουτον δήλωσε ότι «από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων.

Με πληροφορίες από: Newsit