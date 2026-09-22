Η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη: Διεθνείς κρίσεις και η μάχη για τον νέο γενικό γραμματέα

Η 81η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ξεκίνησε τις εργασίες της στη Νέα Υόρκη, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο διεθνές περιβάλλον των τελευταίων ετών. Οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται για να διαχειριστούν σημαντικές προκλήσεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και η αναζήτηση νέας ηγεσίας για τον Οργανισμό αποτελούν βασικά θέματα της ατζέντας. Η Σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει πεδίο έντονων διπλωματικών διαβουλεύσεων.

Οι διεθνείς προκλήσεις στο επίκεντρο

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διεξάγονται υπό την πίεση των αμερικανικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων στη διεθνή σκηνή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καλείται να διατηρήσει τον ρόλο και την επιρροή του σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η Σύνοδος αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, με στόχο τη διαμόρφωση νέων συμμαχιών και την εξεύρεση λύσεων στις παγκόσμιες κρίσεις που απασχολούν την ανθρωπότητα.

Η κούρσα για τον επόμενο γενικό γραμματέα

Στο παρασκήνιο των εργασιών, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Επτά υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση του επικεφαλής του Οργανισμού, με την επιλογή του να θεωρείται καθοριστική για την πορεία του.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να αξιοποιήσουν την παρουσία τους στη Νέα Υόρκη για να πραγματοποιήσουν επαφές με ηγέτες κρατών. Βασικό τους μέλημα είναι οι συναντήσεις με τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή.

Τα αποτελέσματα της άτυπης ψηφοφορίας

Στην τρίτη άτυπη ψηφοφορία που διεξήχθη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν πέρασε οριακά στην πρώτη θέση. Η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα και νυν επικεφαλής της UNCTAD (Υπηρεσία του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη) συγκέντρωσε εννέα θετικές ψήφους.

Ακολούθησε η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπέρκετ από τη Γουιάνα, η οποία έλαβε οκτώ θετικές ψήφους. Η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα αναμένεται να ολοκληρωθεί πιθανότατα κατά την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, τον Οκτώβριο του 2026.

Διπλωματικές συναντήσεις κορυφής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές του επαφές στη Νέα Υόρκη με μια συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ και η Ευρώπη επιδιώκουν να βρουν κοινό βηματισμό για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι συζήτησαν πρωτοβουλίες για ένα πιθανό μορατόριουμ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ειδικά όσον αφορά τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές. Χαρακτήρισε τη συνομιλία «πολύ καλή» και «πολύ εποικοδομητική».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας, δίνοντας έμφαση στα συστήματα αναχαίτισης. Αποφάσισαν επίσης να δράσουν από κοινού για τη μείωση των εντάσεων στις αγορές ενέργειας, την προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στον πορθμό του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Topontiki