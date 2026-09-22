Μακρόν: Γαλλία και ΗΠΑ συντονίζουν τις κινήσεις τους για την ενεργειακή σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν την ενίσχυση του συντονισμού τους, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Η κοινή αυτή δέσμευση προέκυψε μετά από συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι πρόεδροι συμφώνησαν να δράσουν από κοινού για την αποκλιμάκωση των πιέσεων που παρατηρούνται στις αγορές ενέργειας, την προστασία των κρίσιμων υποδομών και την επίτευξη ενός μορατόριουμ στις επιθέσεις. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για προστασία των αμάχων και την άμεση έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ενίσχυση του συντονισμού για τις αγορές ενέργειας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την παγκόσμια κοινότητα. Η δήλωση του κ. Μακρόν έγινε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία που επετεύχθη. Σύμφωνα με τον κ. Μακρόν, οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να συνεργαστούν στενά για την αντιμετώπιση των πιέσεων που ασκούνται στις ενεργειακές αγορές. Η κοινή αυτή δράση αποσκοπεί στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη δημιουργία ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος στον τομέα της ενέργειας παγκοσμίως.

Προστασία κρίσιμων υποδομών και ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συμφωνίας μεταξύ των δύο προέδρων αφορά την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Οι Εμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ασφάλεια αυτών των υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η διασφάλιση της ακεραιότητας αυτών των εγκαταστάσεων κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των ενεργειακών ροών.

Παράλληλα με την προστασία των υποδομών, οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Η δέσμευση αυτή αφορά συγκεκριμένα τα Στενά του Ορμούζ, ένα στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Η απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων και τη διατήρηση της σταθερότητας στις διεθνείς αγορές.

Επιδίωξη μορατόριουμ στις επιθέσεις

Στο πλαίσιο των κοινών τους προσπαθειών για την ενεργειακή σταθερότητα, οι πρόεδροι Μακρόν και Τραμπ θα επιδιώξουν την επίτευξη ενός μορατόριουμ στις επιθέσεις. Αυτό το μορατόριουμ στοχεύει στην παύση των επιθέσεων που στρέφονται κατά ενεργειακών υποδομών, με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω καταστροφών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία για μορατόριουμ επεκτείνεται και σε επιθέσεις που αφορούν τις ουκρανικές υποδομές. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για παύση των επιθέσεων τόσο κατά των κρίσιμων εγκαταστάσεων της Ουκρανίας όσο και κατά των αμάχων πολιτών. Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει την κοινή βούληση για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και των βασικών δομών σε περιοχές που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις.

Έκκληση για προστασία αμάχων και ειρήνη στην Ουκρανία

Πέρα από τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή σταθερότητα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία. Ο κ. Μακρόν τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την άμεση προστασία των αμάχων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και κινδυνεύουν καθημερινά.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της έναρξης, το συντομότερο δυνατόν, ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Στόχος αυτών των διαπραγματεύσεων είναι η επίτευξη μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ο κ. Μακρόν αναφέρθηκε στην ανάγκη καθορισμού σαφών όρων για την ειρήνη, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos