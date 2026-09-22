Ο Φιντάν ζητά από τις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ για τις πολιτικές του στη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, απηύθυνε έκκληση τη Δευτέρα (21/09/2026) προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας τους να εντείνουν τις πιέσεις προς το Ισραήλ. Ο βασικός στόχος αυτής της παρέμβασης είναι ο κατευνασμός της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και ο τερματισμός πολιτικών που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο Φιντάν τόνισε με έμφαση την ανάγκη οι ΗΠΑ να αξιοποιήσουν περαιτέρω την επιρροή τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Έκκληση για αξιοποίηση της αμερικανικής επιρροής

Ο Χακάν Φιντάν κάλεσε τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ. Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη, όπως είπε ο Τούρκος υπουργός, προκειμένου να τερματιστούν οι πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Η τουρκική πλευρά αναμένει μια πιο ενεργή και αποφασιστική στάση από την Ουάσιγκτον, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός κατευνασμός της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε με σαφήνεια: «Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν περαιτέρω την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματίσει τις πολιτικές του που βλάπτουν την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσδοκία της Άγκυρας για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση από την αμερικανική πλευρά.

Πολιτικές που βλάπτουν την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα τερματίσει τις πολιτικές του. Αυτές οι πολιτικές, κατά την άποψή του, έχουν έναν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην περιφερειακή όσο και στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας. Η αναφορά αυτή δείχνει το εύρος της ανησυχίας της Τουρκίας, η οποία εκτείνεται πέρα από τα στενά περιφερειακά όρια.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση του, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ πρέπει να αξιοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν οι πολιτικές του. Σκοπός είναι να σταματήσουν οι ενέργειες που, όπως εκτιμά, βλάπτουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και διεθνώς, συμβάλλοντας σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

Το πλαίσιο των δηλώσεων στη Νέα Υόρκη

Οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν έγιναν τη Δευτέρα (21/09/2026) σε ένα πάνελ που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη. Το πάνελ είχε ως τίτλο «Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ εισέρχονται στον 100ό χρόνο τους», σηματοδοτώντας τη μακρά και σημαντική ιστορία των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Την εκδήλωση αυτή διοργάνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, παρέχοντας ένα επίσημο και υψηλού επιπέδου βήμα για την έκφραση των τουρκικών θέσεων. Η επιλογή της Νέας Υόρκης ως τόπου διεξαγωγής υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή κοινότητα.

Αλληλένδετες απειλές και κοινές προσπάθειες για ασφάλεια

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι οι αλληλένδετες απειλές που υπάρχουν στην περιοχή μπορούν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον. Αυτές οι προσπάθειες έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, κάτι που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις δύο χώρες.

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινούς στόχους στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας, ωστόσο, σύμφωνα με τον Φιντάν, οι πολιτικές του Ισραήλ δημιουργούν εμπόδια σε αυτή την κοινή πορεία. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει μια πιθανή διαφωνία ως προς την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πολιτικών στην περιοχή και την ανάγκη για αναπροσαρμογή.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr