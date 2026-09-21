Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία για τη «χημεία» Τραμπ-Ερντογάν και τις σχέσεις των δύο χωρών

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη στρατηγική σημασία της Άγκυρας για την Ουάσιγκτον, τονίζοντας τη στενή επικοινωνία που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία. Ο κ. Μπάρακ αναφέρθηκε επίσης στη σχέση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας την «χημεία» τους ως ισχυρή. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο CNN Türk, όπου ο πρεσβευτής ανέλυσε πτυχές των διμερών σχέσεων.

Η στρατηγική σημασία της Τουρκίας

Ο Τομ Μπάρακ υπογράμμισε επανειλημμένα τον ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικού εταίρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη διατήρηση στενής επικοινωνίας με την Άγκυρα, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική της σημασία για την αμερικανική πολιτική στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής σημείωσε ότι η Τουρκία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εταίρο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όλα λειτουργούν πολύ καλά στις σχέσεις μας με την Τουρκία», προσθέτοντας πως τα τελευταία δύο χρόνια, οι σχέσεις αυτές ήταν «πολύ κρίσιμες».

Η «ισχυρή χημεία» Τραμπ-Ερντογάν

Ένα από τα κεντρικά σημεία των δηλώσεων του Τομ Μπάρακ ήταν η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Ο πρεσβευτής έκανε λόγο για «πολύ καλή σχέση» μεταξύ του προέδρου Ερντογάν και του προέδρου Τραμπ, επισημαίνοντας την «ισχυρή χημεία» που υπάρχει μεταξύ τους.

Ο κ. Μπάρακ τόνισε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να προωθήσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με την Τουρκία. Αυτή η προσωπική σύνδεση θεωρείται καθοριστική για την πορεία των διμερών σχέσεων, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου.

Το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA και των S-400

Ο Αμερικανός πρεσβευτής αναφέρθηκε επίσης στη συνεχιζόμενη διαδικασία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με την άρση των κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι η διαφωνία που έχει προκύψει γύρω από το ρωσικό σύστημα S-400 είναι «διαχειρίσιμη» και δεν θα πρέπει να επισκιάζει το σύνολο των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

Παρόλο που αναγνώρισε ότι η ταυτόχρονη λειτουργία ρωσικών αμυντικών συστημάτων και αμερικανικών συστημάτων παραμένει ασύμβατη, ο κ. Μπάρακ υπογράμμισε ότι αυτό δεν αποτελεί ένα «κρίσιμο ζήτημα» για τις δύο χώρες. Δήλωσε μάλιστα ότι «δεν υπάρχει καμία ενόχληση στις σχέσεις μας» εξαιτίας αυτού.

Η θέση του Κογκρέσου και το μέλλον της άμυνας

Σύμφωνα με τον Τομ Μπάρακ, το Κογκρέσο των ΗΠΑ πρέπει να εξετάσει πώς θα επιλύσει το ζήτημα των S-400. Ο πρεσβευτής επισήμανε ότι η υποδομή άμυνας και οπλισμού έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επηρεάζει τις συζητήσεις γύρω από τα αμυντικά συστήματα.

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την ανάγκη για προσαρμογή στις νέες συνθήκες στον τομέα της άμυνας, ενώ επαναλαμβάνει την πεποίθηση ότι η στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας μπορεί να υπερβεί τις υφιστάμενες διαφωνίες, ιδιαίτερα με την ισχυρή προσωπική σχέση των δύο προέδρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki