Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε στο χαμηλότερο ποσοστό της καριέρας του

Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε σημαντική πτώση, φτάνοντας στο 32%, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο της πολιτικής του καριέρας. Η υποχώρηση αυτή καταγράφεται εν μέσω αυξημένης δυσαρέσκειας των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων, οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμό για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης του κόστους διαβίωσης. Παράλληλα, ο αντιδημοφιλής πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να επιβαρύνει την εικόνα του προέδρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.

Ιστορικό χαμηλό για τον πρόεδρο

Τα ευρήματα της τετραήμερης δημοσκόπησης, η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή, δείχνουν ότι η συνολική δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έχει υποχωρήσει στο 32%. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο σημείο που έχει καταγράψει ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση που διεξήχθη από τα Reuters και την Ipsos, η δημοτικότητά του βρισκόταν συνολικά στο 35%. Υπενθυμίζεται ότι κατά τις πρώτες ώρες μετά την ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο του 2025, οπότε και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η δημοτικότητά του είχε καταγραφεί στο 47%.

Η δυσαρέσκεια των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων

Η πτώση της δημοτικότητας του προέδρου Τραμπ συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων. Συγκεκριμένα, λιγότεροι από τρεις στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους, ποσοστό που ανέρχεται στο 73%, εγκρίνουν πλέον τις επιδόσεις του. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η έγκριση των Ρεπουμπλικάνων βρισκόταν στο 82%.

Οι βασικοί λόγοι αυτής της δυσαρέσκειας, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, είναι ο τρόπος που ο πρόεδρος διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης, καθώς και ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αντιδημοφιλής.

Το κόστος διαβίωσης ως κεντρικό ζήτημα

Το ζήτημα του κόστους διαβίωσης αναδεικνύεται ως το κορυφαίο θέμα που οι Αμερικανοί πολίτες δηλώνουν ότι θα καθορίσει την ψήφο τους στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε αυτές τις εκλογές, οι Ρεπουμπλικάνοι καταβάλλουν προσπάθειες να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Στη νέα δημοσκόπηση, μόλις το 17% των ερωτηθέντων εκφράζει την έγκρισή του για τους χειρισμούς του προέδρου Τραμπ στο συγκεκριμένο θέμα. Η δυσαρέσκεια των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων για το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά.

Επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν

Η δυσαρέσκεια των Ρεπουμπλικάνων για το θέμα του κόστους διαβίωσης εντάθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τον περασμένο Φεβρουάριο, από τον πρόεδρο Τραμπ. Η στρατιωτική αυτή σύγκρουση είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Για πρώτη φορά, οι Ρεπουμπλικάνοι που αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του προέδρου Τραμπ στο ζήτημα του κόστους διαβίωσης υπερτερούν αριθμητικά εκείνων που τους εγκρίνουν. Συγκεκριμένα, το 51% των Ρεπουμπλικάνων εκφράζει αποδοκιμασία, έναντι 44% που δηλώνουν ικανοποιημένοι.

Μεθοδολογία της δημοσκόπησης

Η δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τα Reuters και την Ipsos, διεξήχθη διαδικτυακά. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 1.277 ενήλικες, εξασφαλίζοντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα της κοινής γνώμης. Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ανέρχεται στο συν/πλην 3%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ότι θα αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και θα τερματίσει τους πολέμους. Ωστόσο, τα τρέχοντα στοιχεία της δημοσκόπησης υποδεικνύουν ότι οι προσδοκίες αυτές δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, οδηγώντας σε πτώση της λαϊκής του αποδοχής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki