Η «βουβή» εκδήλωση στον Λευκό Οίκο μετά την απόφαση Τραμπ για αποκλεισμό μέσων

Χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και, κατ’ επέκταση, χωρίς την προβλεπόμενη κανονική τηλεοπτική κάλυψη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η εξέλιξη αυτή φανερώνει πως η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποκλείσει συγκεκριμένα Μέσα Ενημέρωσης από την κάλυψη των γεγονότων του Λευκού Οίκου, έχει οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες. Η απουσία του τηλεοπτικού συνεργείου είχε ως αποτέλεσμα η εκδήλωση να μείνει «βουβή» για το κοινό, καθώς ο θόρυβος του Marine One κάλυψε τον ήχο των λεγομένων του προέδρου.

Η απόφαση για αποκλεισμό μέσων

Η συγκεκριμένη κατάσταση προέκυψε μετά από μια απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης από την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Λευκού Οίκου. Τα μέσα που επηρεάστηκαν άμεσα από αυτή την απόφαση ήταν το CNN, το MS NOW και το Politico. Ο αποκλεισμός αυτός δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο στις σχέσεις της προεδρίας με τον Τύπο, θέτοντας ζητήματα πρόσβασης και ενημέρωσης.

Για την ημέρα της εκδήλωσης, το λεγόμενο τηλεοπτικό «pool» είχε ανατεθεί στο CNN. Το τηλεοπτικό «pool» αποτελεί μια ειδική ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών, η οποία αναλαμβάνει την κάλυψη μιας εκδήλωσης και στη συνέχεια παρέχει την εικόνα και τον ήχο σε όλα τα υπόλοιπα Μέσα Ενημέρωσης που επιθυμούν να μεταδώσουν το γεγονός. Ο αποκλεισμός του CNN από την κάλυψη του Λευκού Οίκου επηρέασε άμεσα αυτή τη διαδικασία, καθώς το υπεύθυνο για το «pool» μέσο δεν είχε πρόσβαση.

Η αλληλεγγύη των μεγάλων δικτύων

Ως απάντηση στον αποκλεισμό του CNN, του MS NOW και του Politico, τα υπόλοιπα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβαν μια σημαντική απόφαση. Μεταξύ αυτών των δικτύων συγκαταλέγονται τα ABC, CBS, NBC και Fox News. Τα εν λόγω δίκτυα αποφάσισαν να μην αντικαταστήσουν το CNN στο τηλεοπτικό «pool», αρνούμενα να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε από τον αποκλεισμό.

Η κίνηση αυτή των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών ερμηνεύτηκε ως μια σαφής ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους τους που είχαν αποκλειστεί από τον Λευκό Οίκο. Η συλλογική αυτή στάση είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της δημοσιογραφικής κάλυψης του Αμερικανού προέδρου από τα συγκεκριμένα δίκτυα, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στην ενημέρωση του κοινού για την εν λόγω εκδήλωση.

Η «βουβή» εκδήλωση στο ελικοδρόμιο

Η εκδήλωση που επηρεάστηκε από τις παραπάνω εξελίξεις αφορούσε τα εγκαίνια του νέου ελικοδρομίου στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, το επίσημο κυβερνητικό «feed» δεν κατάφερε να καταγράψει με καθαρότητα τα όσα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος λόγος για αυτό ήταν ο έντονος θόρυφος που προερχόταν από το Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο.

Ο θόρυφος του ελικοπτέρου κάλυπτε πλήρως τον ήχο της ομιλίας του προέδρου, καθιστώντας τα λεγόμενά του δυσδιάκριτα και ουσιαστικά «βουβά» για όσους παρακολουθούσαν. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε μια «βουβή» τηλεοπτική μετάδοση της εκδήλωσης, καθώς η απουσία του δημοσιογραφικού «pool» και η μη αντικατάσταση του CNN είχαν ως συνέπεια την έλλειψη κατάλληλου ηχητικού υλικού για τα Μέσα Ενημέρωσης, αφήνοντας την ομιλία του προέδρου χωρίς καθαρό ήχο.

Αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές

Η παρουσιάστρια του Newsmax, Bianca de la Garza, σχολίασε τη συγκεκριμένη εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι αυτή η σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τα Μέσα Ενημέρωσης μπορεί να γυρίσει «μπούμερανγκ» για τον ίδιο, έστω και σε μικρό βαθμό. Το σχόλιο αυτό υπογραμμίζει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πολιτική αποκλεισμών για την προεδρία, καθώς η απουσία κάλυψης μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία του προέδρου με το κοινό.

Παράλληλα, τα αποκλεισμένα Μέσα Ενημέρωσης, δηλαδή το CNN, το MS NOW και το Politico, προχώρησαν σε δικαστικές ενέργειες. Τα τρία αυτά μέσα προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας την αποκατάσταση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο. Η νομική αυτή κίνηση αναδεικνύει την επιθυμία των μέσων να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη δημοσιογραφική κάλυψη και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ροής πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Topontiki