Ρουμανία: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Καλίν Τζορτζέσκου για απάτη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ακροδεξιός πολιτικός Καλίν Τζορτζέσκου, πρώην υποψήφιος για την προεδρία στη Ρουμανία, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη. Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψή του, ενώ κατηγορείται και για σύσταση συμμορίας. Η κράτηση του 64χρονου πολιτικού αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης υπόθεσης που ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας.

Οι κατηγορίες και η κράτηση

Ο Καλίν Τζορτζέσκου, ακροδεξιός πολιτικός και πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Ρουμανίας, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας που διενεργούν οι εισαγγελικές αρχές της χώρας για υποθέσεις απάτης.

Συγκεκριμένα, ο 64χρονος Τζορτζέσκου κατηγορείται για απάτη και σύσταση συμμορίας. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (DIICOT) επιβεβαίωσε ότι διέταξε την κράτηση δύο υπόπτων, αμφότερων Ρουμάνων πολιτών, ηλικίας 64 και 47 ετών αντίστοιχα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για σοβαρή απάτη που τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, υπογραμμίζοντας τη συστηματική φύση των φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων.

Η είδηση της σύλληψης του Καλίν Τζορτζέσκου έγινε γνωστή και μέσω φωτογραφιών που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι εικόνες αυτές τον δείχνουν να οδηγείται με χειροπέδες στις εγκαταστάσεις της DIICOT, προκειμένου να ανακριθεί για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Η μέθοδος της απάτης

Οι κατηγορούμενοι φέρεται ότι ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη μέθοδο για να αποσπούν χρήματα από τα θύματά τους. Προσέγγιζαν επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονταν σε αναζήτηση χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές τους, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους για κεφάλαια.

Στους επιχειρηματίες αυτούς υπόσχονταν ότι θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν σημαντικά δάνεια από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για να γίνει όμως αυτό, οι επίδοξοι δανειολήπτες έπρεπε να παράσχουν προηγουμένως εγγυήσεις σε μετρητά, ένα ποσό που λειτουργούσε ως προαπαιτούμενο για την υποτιθέμενη χρηματοδότηση.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου φαίνεται από τα ποσά που κατάφεραν να αποσπάσουν. Σε μία μόνο περίπτωση, οι κατηγορούμενοι φέρεται να απέσπασαν από ένα θύμα τους περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που καταδεικνύει το μέγεθος της απάτης.

Έρευνες και προηγούμενη δίωξη

Στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας για τις κατηγορίες απάτης και σύστασης συμμορίας, οι εισαγγελικές αρχές της Ρουμανίας διενήργησαν εκτεταμένες επιχειρήσεις. Πολλές έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα κτίρια, τόσο εντός της πρωτεύουσας Βουκουρέστι όσο και στα περίχωρά της, με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Καλίν Τζορτζέσκου δεν είναι άγνωστος στις δικαστικές αρχές, καθώς είχε ήδη ασκηθεί δίωξη εναντίον του για αντισυνταγματικές πράξεις. Η δίωξη αυτή είχε έρθει μετά την ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 2024, στις οποίες ο ίδιος είχε συμμετάσχει ως υποψήφιος.

Οι εκλογές του 2024 είχαν προκαλέσει ευρεία έκπληξη, καθώς ο ακροδεξιός πολιτικός είχε καταφέρει να κερδίσει τον πρώτο γύρο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα εκείνου του γύρου ακυρώθηκε τελικά, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες που έκαναν λόγο για ρωσική παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η σύλληψη του Καλίν Τζορτζέσκου προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και σχολιασμό από τον πολιτικό κόσμο της Ρουμανίας. Ο Τζόρτζε Σιμιόν, ο οποίος είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου ακροδεξιού κόμματος της χώρας, της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR), εξέφρασε την άποψή του μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Στο μήνυμά του, ο Τζόρτζε Σιμιόν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να είναι ο επόμενος», υποδηλώνοντας μια αίσθηση ανασφάλειας ή γενικευμένης καταστολής. Συμπλήρωσε δε τη δήλωσή του με την έντονη φράση: «Σταματήστε τις καταχρήσεις! Η Ρουμανία είναι δικτατορία!», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις ενέργειες των αρχών.

Με πληροφορίες από: Reader