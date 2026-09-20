Εκατοντάδες drones έπληξαν τη Μόσχα: Δύο νεκροί και ζημιές σε διυλιστήριο

Εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έθεσαν στο στόχαστρο τη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή της, το πρωί της τελευταίας ημέρας των βουλευτικών εκλογών. Από τις επιθέσεις αυτές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και προκλήθηκαν ζημιές σε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου. Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν σε ανακοινώσεις σχετικά με τον αριθμό των drones που καταρρίφθηκαν και τις συνέπειες των πληγμάτων.

Εκτεταμένες επιθέσεις με drones στην πρωτεύουσα και την περιφέρεια

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή δέχθηκαν το πρωί της τελευταίας ημέρας των βουλευτικών εκλογών επίθεση από εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και την πρόκληση ζημιών σε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από την πρωτεύουσα, Αντρέι Βορομπιόφ, ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 249 drones, προκαλώντας ζημιές σε αρκετές περιοχές με κατοικίες. Λίγο μετά τις 06.00 ώρα Ελλάδας, ο ίδιος πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «η επίθεση συνεχίζεται».

Οι δηλώσεις των αρχών για τον αριθμό των καταρρίψεων

Σε σειρά μηνυμάτων που ανάρτησε στο Telegram στη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, έκανε λόγο για τουλάχιστον 186 drones που καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Ο δήμαρχος δεν διευκρίνισε την προέλευση των drones.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε βάθος στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές, ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς εναντίον της.

Θύματα και εκκενώσεις κατοικιών

Από τις επιθέσεις, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για μια 44χρονη γυναίκα και έναν ηλικιωμένο άνδρα, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του αξιωματούχου. Οι ζημιές επεκτάθηκαν και σε αρκετές κατοικημένες περιοχές.

Σε μια τρίτη περιοχή που επλήγη, 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους. Η εκκένωση οφειλόταν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση ενός drone πάνω σε κτίριο, όπως αναφέρθηκε από την ίδια πηγή.

Ζημιές σε σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, επιβεβαίωσε ότι «μια εγκατάσταση στην περιοχή του Διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας υπέστη ζημιές». Διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα στο συγκεκριμένο σημείο και ότι μέλη των υπηρεσιών διάσωσης βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Το σημαντικό αυτό διυλιστήριο έχει αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων και τους τελευταίους μήνες, γεγονός που υπογραμμίζει την επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών.

Το ευρύτερο πλαίσιο των επιθέσεων

Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν σε νίκη του κόμματος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η χρονική στιγμή των επιθέσεων συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης έντασης.

Οι επιθέσεις αυτές γίνονται επίσης παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία δεσμεύτηκαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Με πληροφορίες από: Topontiki