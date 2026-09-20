Αποζημίωση 40 εκατ. δολαρίων από την Uber σε οικογένεια 23χρονης που παρασύρθηκε σε αυτοκινητόδρομο

Η εταιρεία Uber διατάχθηκε να καταβάλει το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων στους γονείς της Έμιλι Νομαντέν Πάρκερ, μιας 23χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Καλιφόρνια. Η τραγική κατάληξη επήλθε αφότου ο οδηγός της Uber την άφησε, μαζί με μια φίλη της, σε μη ασφαλές σημείο. Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από μια διαδικασία διαιτησίας που διήρκεσε πέντε ημέρες.

Το τραγικό περιστατικό

Στις 12 Αυγούστου 2023, η Έμιλι Νομαντέν Πάρκερ και μια φίλη της κάλεσαν ένα όχημα της Uber για να επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά από μια βραδινή έξοδο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η φίλη της Έμιλι αισθάνθηκε αδιαθεσία και έκανε εμετό μέσα στο όχημα. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε μια τραγωδία που κατέληξε στα δικαστήρια.

Ο οδηγός, Βου Τραν, ανάγκασε τις δύο κοπέλες, οι οποίες βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να κατέβουν από το όχημα. Εκείνη τη στιγμή, το όχημα βρισκόταν σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Καλιφόρνια, ένα σημείο που χαρακτηρίστηκε ως μη ασφαλές. Ελάχιστα λεπτά αφότου αποβιβάστηκαν, η Έμιλι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, χάνοντας τη ζωή της σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Η νομική μάχη και οι ισχυρισμοί

Οι γονείς της Έμιλι, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLA, υπέβαλαν μήνυση κατά της εταιρείας. Υποστήριξαν ότι η κόρη τους «έκανε όλα όσα η ίδια η Uber λέει στους επιβάτες της να κάνουν – πήρε την υπεύθυνη απόφαση να μην οδηγήσει και εμπιστεύτηκε την Uber για να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι. Αυτή η εμπιστοσύνη κόστισε τη ζωή της».

Οι δικηγόροι της οικογένειας τόνισαν ότι ο οδηγός, αφού άφησε τις δύο γυναίκες στον αυτοκινητόδρομο, δεν κάλεσε βοήθεια. Αντίθετα, σύμφωνα με τους ίδιους, απομακρύνθηκε από το σημείο προκειμένου να επικοινωνήσει με την Uber και να ζητήσει από την εταιρεία να χρεώσει τη Νομαντέν-Πάρκερ με τέλος καθαρισμού για τον εμετό που έγινε μέσα στο όχημα. Ο δικαστής Στόουν, σύμφωνα με το BBC, δήλωσε ότι ο οδηγός Βου Τραν έδειξε «πολύ μεγαλύτερη ανησυχία για το καινούργιο του αυτοκίνητο από ό,τι για τους επιβάτες του», προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να είχε πάρει την επόμενη έξοδο και να αφήσει τις δύο γυναίκες σε ασφαλές σημείο.

Η απόφαση του δικαστή και η αποζημίωση

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Στόουν, μετά από μια διαδικασία διαιτησίας πέντε ημερών, διέταξε την εταιρεία μεταφοράς να καταβάλει το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων στους γονείς της Νομαντέν-Πάρκερ. Η διαιτησία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίων, μέσω ειδικά ορισμένου διαιτητή, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ήταν συνταξιούχος δικαστής.

Η δικηγορική εταιρεία που εκπροσώπησε την οικογένεια αποκάλυψε ότι η Uber είχε αρχικά προτείνει συμβιβασμό ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων προς τους γονείς. Ωστόσο, αυτή η πρόταση συνοδευόταν από την προϋπόθεση ότι οι γονείς δεν θα μιλούσαν δημόσια για το περιστατικό, όρο τον οποίο εκείνοι απέρριψαν.

Η θέση της Uber και τα μέτρα ασφαλείας

Από την πλευρά της, η Uber δήλωσε ότι θεωρεί πως ο διαιτητής έκανε λάθος να κρίνει την εταιρεία νομικά υπεύθυνη για το περιστατικό. Η εταιρεία υποστηρίζει αυτή τη θέση με το επιχείρημα ότι ο οδηγός ήταν εξωτερικός συνεργάτης της.

Επιπλέον, η Uber ανέφερε ότι «με τα χρόνια έχουμε συνεχίσει να ενισχύουμε την προσέγγισή μας σε θέματα ασφάλειας, μέσω νέων τεχνολογιών, πολιτικών και μέτρων προστασίας που έχουν διαμορφωθεί με τη συμβολή ειδικών σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων οδηγιών προς τους οδηγούς σχετικά με την αποφυγή αποβίβασης επιβατών σε μη ασφαλή» σημεία.

Με πληροφορίες από: ethnos.gr