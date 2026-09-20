Η τηλεοπτική συνέντευξη στην Ουγκάντα που έγινε viral

Μια τηλεοπτική συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε το 2012 στην Ουγκάντα έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο αμήχανα και εχθρικά περιστατικά στην τηλεόραση. Η ζωντανή εκπομπή, που φιλοξενήθηκε στο κανάλι NBS Television, αφορούσε την αυστηρή στάση της πολιτείας της Ουγκάντα απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Το περιστατικό αυτό, που έλαβε χώρα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή Morning Breeze, εξελίχθηκε σε δημοφιλές ιντερνετικό φαινόμενο.

Το περιστατικό στην εκπομπή «Morning Breeze»

Η επίμαχη συνέντευξη έλαβε χώρα το 2012, στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Morning Breeze» του τηλεοπτικού καναλιού NBS Television της Ουγκάντα. Παρουσιαστής της εκπομπής ήταν ο δημοσιογράφος Σιμόν Καγκάουα Ντζάλα, ο οποίος είχε καλεσμένο τον ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, Πέπε Τζούλιαν Ονζίμα.

Το κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η αυστηρή πολιτική και νομική στάση που τηρούσε η πολιτεία της Ουγκάντα απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Η συνέντευξη αυτή, λόγω των εξελίξεών της, αναφέρεται ως μία από τις χειρότερες τηλεοπτικές συνεντεύξεις όλων των εποχών.

Οι αμφιλεγόμενες ερωτήσεις του παρουσιαστή

Ο παρουσιαστής Σιμόν Καγκάουα Ντζάλα παρουσίασε τον Πέπε Τζούλιαν Ονζίμα χωρίς να εξηγήσει επαρκώς ποιος ήταν ο καλεσμένος του και ποιο ήταν το έργο του. Αντ' αυτού, προχώρησε απευθείας στην ερώτηση που επιθυμούσε να θέσει: «Γιατί είσαι γκέι;».

Ο ακτιβιστής Ονζίμα απάντησε άμεσα στην ερώτηση με την απορία: «Ποιος λέει ότι είμαι γκέι;». Ο παρουσιαστής, όμως, ανταπάντησε με επιμονή, δηλώνοντας: «Είσαι γκέι. Είσαι τρανσέξουαλ». Αυτή η ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων πολλαπλασίασε την αμηχανία και την εχθρική προσέγγιση που επικρατούσε στην εκπομπή.

Η ομολογία του παρουσιαστή και η διάδοση της συνέντευξης

Χρόνια μετά το περιστατικό, ο δημοσιογράφος Σιμόν Καγκάουα Ντζάλα παραδέχτηκε δημόσια ότι δεν είχε επαρκή ενημέρωση για το πρόσωπο που είχε απέναντί του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη διαφορά μεταξύ σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, γεγονός που εξηγεί την ακατάλληλη φύση των ερωτήσεών του.

Παρά την αρχική αμηχανία, η ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη εξελίχθηκε σε ένα δημοφιλές ιντερνετικό φαινόμενο, καθώς αποσπάσματα και αναφορές σε αυτήν έγιναν viral, κυρίως λόγω των ιδιαίτερων ερωτήσεων του παρουσιαστή.

Η δύσκολη κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ουγκάντα

Η συνέντευξη αυτή ανέδειξε, έστω και με τρόπο αμήχανο, την πραγματικότητα που βίωναν και εξακολουθούν να βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην Ουγκάντα. Η κατάσταση για ανθρώπους όπως ο Πέπε Τζούλιαν Ονζίμα ήταν, και παραμένει, εκατό φορές πιο σκληρή σε σύγκριση με την αμηχανία της τηλεοπτικής στιγμής.

Οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι στην Ουγκάντα βρίσκονταν υπό διαρκή απειλή τόσο από το κράτος όσο και από την εκκλησία. Οι πηγές αναφέρουν ότι ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει ως σήμερα όσον αφορά την πολιτική και νομική στάση της χώρας απέναντι σε αυτή την κοινότητα.

Η παρέμβαση του ιερέα στο στούντιο

Πέρα από τις ερωτήσεις του παρουσιαστή, ένα άλλο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ίδιας εκπομπής, αλλά δεν έγινε viral, ήταν η παρέμβαση ενός ιερέα. Ο ιερέας Μάρτιν Σέμπα εισήλθε στο στούντιο φωνάζοντας και χρησιμοποιώντας φρούτα και λαχανικά για να επιτεθεί φραστικά στον ακτιβιστή Πέπε Τζούλιαν Ονζίμα.

Αυτή η στιγμή, όπως περιγράφεται, δεν αποτελεί την πιο «φωτεινή» στιγμή της δημοσιογραφίας, υπογραμμίζοντας περαιτέρω το εχθρικό κλίμα που επικρατούσε γύρω από το θέμα των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στην Ουγκάντα.

Με πληροφορίες από: Reader