Πώς η Ρωσία κατάφερε να φτιάξει εφαρμογή μηνυμάτων, να την κάνει νούμερο ένα, και να παρακολουθεί εκατομμύρια πολίτες

Μια νέα ρωσική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, η Max, έχει κατακτήσει την κορυφή της δημοτικότητας στη χώρα τους τελευταίους 18 μήνες, προωθούμενη ως μια πατριωτική εναλλακτική λύση σε παγκόσμιες πλατφόρμες. Ωστόσο, πίσω από την επιτυχία της, αναδύονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις δυνατότητές της να κατασκοπεύει εκατομμύρια πολίτες, αποκτώντας πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δραστηριότητες.

Η άνοδος της εφαρμογής Max στη Ρωσία

Η εφαρμογή Max, που χαρακτηρίζεται από ένα μωβ-μπλε κουμπί, λανσαρίστηκε στη Ρωσία με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και πληρωμών. Οι ρωσικές αρχές την προέβαλαν έντονα ως μια εθνική απάντηση σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Telegram και το WhatsApp.

Η προώθησή της ενισχύθηκε και από διασημότητες της ρωσικής σκηνής, οι οποίοι συμμετείχαν σε βίντεο ραπ μουσικής και κωμικά σκετς για την εφαρμογή. Αυτή η εκτεταμένη καμπάνια απέδωσε καρπούς, καθώς το φετινό καλοκαίρι, η Max αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στενοί δεσμοί με το ρωσικό κράτος

Η εφαρμογή Max αποτελεί προϊόν της VKontakte, μιας ρωσικής εταιρείας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία διατηρεί στενότατους δεσμούς με το ρωσικό κράτος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατέχει έμμεσο μερίδιο στην εφαρμογή Max, γεγονός που υπογραμμίζει την κρατική της σύνδεση.

Ο Guardian περιγράφει το Max ως τη ρωσική εκδοχή μιας «super-app» (εφαρμογής πολλαπλών υπηρεσιών), η οποία ενσωματώνει ένα ευρύ οικοσύστημα υπηρεσιών σε μία ενιαία πλατφόρμα. Αυτή η προσέγγιση θυμίζει το κινεζικό WeChat, μια πλατφόρμα «όλα-σε-ένα» που είναι γνωστή για τη διευκόλυνση του κοινωνικού ελέγχου από την πλευρά του κράτους.

Το Max ως «super-app» και οι υπηρεσίες του

Ως «super-app», το Max λειτουργεί ως πλαίσιο φιλοξενίας για μια σειρά από «mini-apps», μικροεφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών. Αυτές οι μικροεφαρμογές περιλαμβάνουν υπηρεσίες τραπεζικών συναλλαγών, μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που έχει ως στόχο να αντικαταστήσει το Telegram, καθώς και εφαρμογές για βασικές κρατικές υπηρεσίες.

Η βασική διαφορά του ρωσικού Max σε σχέση με το κινεζικό WeChat έγκειται στον τρόπο επιβολής του. Το Max επιβλήθηκε σε κατοίκους οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούσαν τα συμβατικά, «παγκόσμια» κοινωνικά δίκτυα, υποδηλώνοντας μια πιο άμεση μετάβαση προς την κρατική πλατφόρμα.

Δυνατότητες παρακολούθησης και ψηφιακός αυταρχισμός

Η ομάδα της Ensafi, η οποία «ξεσκόνισε» την εφαρμογή Max, κατάφερε να κατεβάσει την έκδοση που χρησιμοποιείται στη Ρωσία και να διαπιστώσει τις εκτεταμένες δυνατότητές της. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το Max μπορεί να τραβήξει στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από τις συσκευές των χρηστών, καθώς και από το περιεχόμενο των mini-apps, χωρίς οι χρήστες να το γνωρίζουν.

Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτές τις μικροεφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων και των πληρωμών των χρηστών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το Max μπορεί να υποδυθεί τους χρήστες χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν, θέτοντας σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Ειδικός της Ensafi δήλωσε ότι η ομάδα μελετά την κλιμάκωση του ελέγχου του διαδικτύου από τη Ρωσία την τελευταία δεκαετία. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως το Max αποτελεί «ένα πρότυπο που μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση» στην πορεία προς τον ψηφιακό αυταρχισμό, αναδεικνύοντας τις ευρύτερες επιπτώσεις αυτής της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: Reader