13Χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο της Ρώμης

Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε σχολείο της Ρώμης, όταν ένας 13χρονος μαθητής επιτέθηκε στην καθηγήτριά του. Ο ανήλικος δράστης χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια μαχαίρι, τραυματίζοντας τη γυναίκα. Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ ο μαθητής προσπάθησε να μεταδώσει ζωντανά την επίθεση μέσω διαδικτύου.

Η επίθεση στο σχολείο

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου σε γυμνάσιο της ιταλικής πρωτεύουσας. Ο 13χρονος μαθητής, χωρίς εμφανή λόγο, επιτέθηκε στην καθηγήτριά του μέσα στην τάξη. Η επίθεση ξεκίνησε με τον μαθητή να ψεκάζει τη γυναίκα με σπρέι πιπεριού, προκαλώντας της αρχικό σοκ και αίσθημα αδιαθεσίας.

Αμέσως μετά τη χρήση του σπρέι, ο ανήλικος δράστης προχώρησε στο μαχαίρωμα της καθηγήτριας. Η γυναίκα δέχθηκε χτύπημα από το μαχαίρι, προκαλώντας τραύμα. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό και τρόμο στους παρευρισκόμενους συμμαθητές, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε μια σκηνή ακραίας βίας.

Η κατάσταση της καθηγήτριας

Μετά την επίθεση, η τραυματισμένη καθηγήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Ρώμης. Οι γιατροί εξέτασαν την κατάστασή της και διαπίστωσαν ότι, παρά τον τραυματισμό, η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Ωστόσο, η γυναίκα έχει υποστεί βαρύ σοκ από το βίαιο περιστατικό που βίωσε μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Η νοσηλεία της κρίθηκε απαραίτητη για την παρακολούθηση της υγείας της και την ψυχολογική της υποστήριξη. Η κατάσταση σοκ στην οποία βρίσκεται είναι απόρροια της αιφνίδιας και απρόκλητης επίθεσης που δέχθηκε από τον μαθητή της.

Η απόπειρα ζωντανής μετάδοσης

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση στην υπόθεση είναι η προσπάθεια του 13χρονου να μεταδώσει ζωντανά την επίθεση. Ο μαθητής επιχείρησε να τραβήξει βίντεο τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο, με σκοπό να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Η πρόθεσή του ήταν να καταγράψει και να διαμοιράσει σε πραγματικό χρόνο την πράξη του.

Ωστόσο, οι συμμαθητές του δράστη παρενέβησαν άμεσα και αποφασιστικά. Κατάφεραν να τον μπλοκάρουν και να τον σταματήσουν από την ολοκλήρωση της ζωντανής μετάδοσης. Η άμεση αντίδραση των συμμαθητών του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού, αποτρέποντας τη δημοσιοποίηση της βίαιης πράξης.

Άφιξη αρχών και προηγούμενα περιστατικά

Μετά την παρέμβαση των συμμαθητών και την ειδοποίηση των αρχών, άνδρες και γυναίκες των καραμπινιέρων έφτασαν αμέσως στο σχολείο. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού και τη διαχείριση της κατάστασης εντός του σχολικού συγκροτήματος. Ο ανήλικος δράστης τέθηκε υπό τον έλεγχο των αρχών.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί το πρώτο βίαιο συμβάν αυτού του είδους που καταγράφεται στην Ιταλία. Παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο, όπως η τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας, τέτοιου είδους επιθέσεις συνεχίζουν να συμβαίνουν. Η επανάληψη παρόμοιων γεγονότων αναδεικνύει μια ευρύτερη πρόκληση για την ασφάλεια στα σχολεία.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki