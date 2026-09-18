Δίκη στο Λονδίνο: Γυναίκα κατηγορείται για τη δολοφονία του συντρόφου της και την εγκατάλειψη του πτώματος

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσης δολοφονίας στο νότιο Λονδίνο, η οποία αφορά τον θάνατο ενός 52χρονου τραπεζικού. Η 51χρονη σύντροφός του, Τζοάνα Τσιέρπκα, κατηγορείται για τη δολοφονία του Χένρικ Σλότσαα, 52 ετών, με την ίδια να δηλώνει αθώα για την κατηγορία. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη φέρεται να μαχαίρωσε τον σύντροφό της μέχρι θανάτου στο σπίτι τους και στη συνέχεια να άφησε το πτώμα του στο υπνοδωμάτιο για εννέα ημέρες.

Η εξέλιξη της δίκης και τα ευρήματα

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Λονδίνο, όπου η Τζοάνα Τσιέρπκα αντιμετωπίζει την κατηγορία της δολοφονίας του συντρόφου της. Οι λεπτομέρειες που παρουσιάζονται στο δικαστήριο είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς η κατηγορούσα αρχή περιγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν στην εύρεση του θύματος. Η ίδια η Τσιέρπκα αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας αθώα για την πράξη που της αποδίδεται.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η αστυνομία εντόπισε το σώμα του 52χρονου Χένρικ Σλότσαα σε κατάσταση μερικής αποσύνθεσης, μέσα σε ξεραμένο αίμα. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρέθηκε το θύμα, εννέα ημέρες μετά τον φερόμενο θάνατό του.

Τα τραύματα του θύματος και η πιθανή απόπειρα διαμελισμού

Ο εισαγγελέας, κατά την παρουσίαση των στοιχείων, ανέφερε ότι ο Χένρικ Σλότσαα έφερε συνολικά 14 διαφορετικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Αυτά τα τραύματα περιλάμβαναν κοψίματα και μαχαιριές, τα οποία εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του σώματός του, όπως στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια. Η φύση και ο αριθμός των τραυμάτων αποτελούν κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας έκανε λόγο για την ύπαρξη ασυνήθιστων τραυμάτων, τα οποία εντοπίστηκαν στο πίσω μέρος και των δύο γονάτων του θύματος. Όπως δήλωσε, αυτά τα συγκεκριμένα τραύματα ενδέχεται να συνδέονται με μια απόπειρα διαμελισμού του σώματος, προσδίδοντας μια ακόμα πιο ανατριχιαστική διάσταση στην υπόθεση που εκδικάζεται.

Το επάγγελμα του θύματος και η φερόμενη απιστία

Ο Χένρικ Σλότσαα εργαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος στην Citibank, σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα του Λονδίνου, το Κανάρι Γουόρφ. Η επαγγελματική του ιδιότητα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά με την ταυτότητα του θύματος.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η φερόμενη απιστία του Σλότσαα αποτελεί ένα πιθανό κίνητρο για την πράξη. Τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο 52χρονος φέρεται να είχε έρθει κοντά με μία συνάδελφό του. Μάλιστα, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Σλότσαα είχε πει στην Τζοάνα Τσιέρπκα, την ημέρα των γενεθλίων της, ότι είχε γνωρίσει κάποια άλλη γυναίκα στη δουλειά του, γεγονός που παρουσιάζεται ως κομβικό για την εξέλιξη των σχέσεων του ζευγαριού.

Οι συναντήσεις με τη συνάδελφο

Η συνάδελφος με την οποία φέρεται να είχε αναπτύξει σχέσεις ο Χένρικ Σλότσαα ονομάζεται Έιμι Ο’Σόνεσι. Η ίδια είχε αρχίσει να εργάζεται στην Citibank τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και γνώρισε τον Σλότσαα περίπου δύο μήνες αργότερα. Μετά την αρχική τους γνωριμία, οι δύο τους αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου και συναντήθηκαν αρκετές φορές για φαγητό, εκτός του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, ο Χένρικ Σλότσαα φέρεται να είχε εκφράσει στην Έιμι Ο’Σόνεσι ότι τα πράγματα στο σπίτι του δεν πήγαιναν καλά και ότι του άρεσε η ίδια. Ωστόσο, η Ο’Σόνεσι, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, του είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούσε να ξεκινήσει μια σχέση μαζί του, διατηρώντας μια σαφή στάση ως προς τις προθέσεις της. Αυτές οι λεπτομέρειες αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζονται στη δίκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki