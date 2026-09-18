Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με «ολοκληρωτική εξόντωση» των ιρανικών δυνάμεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει επικίνδυνα την κατάσταση με το Ιράν, καθώς σε σημερινές του δηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, απείλησε πως βρίσκεται ένα βήμα πριν λάβει μια σημαντική απόφαση. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για την πιθανότητα «ολοκληρωτικής εξόντωσης» των ιρανικών δυνάμεων. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος με το Ιράν φαίνεται να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις του για άμεσο τέλος των συγκρούσεων.

Οι απειλές για «ολοκληρωτική εξόντωση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας τα σχόλια που τον χαρακτηρίζουν ως έναν από τους πιο ανατρεπτικούς προέδρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπενθύμισε, μιλώντας στο Axios, πως «όλα μπορούν να συμβούν μαζί του». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση των χειρισμών του σε διεθνή ζητήματα και την προθυμία του να εξετάσει ακραίες επιλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς τις προθέσεις του, δηλώνοντας συγκεκριμένα: «Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται, σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Ό,τιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου». Η φράση αυτή, η οποία αναφέρεται στην πιθανή «εξόντωση» των ιρανικών δυνάμεων, σηματοδοτεί μια περαιτέρω όξυνση της ρητορικής και των εντάσεων στην περιοχή.

Κρίσιμη συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, έχει προγραμματιστεί μια σημαντική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες από έξι χώρες του Κόλπου. Η συνάντηση αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης φάσης του πολέμου με το Ιράν. Η έκβασή της θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την πορεία των σχέσεων και των συγκρούσεων στην περιοχή.

Οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα σε αυτή τη συνάντηση θα μπορούσαν να οδηγήσουν είτε σε περισσότερα βήματα προς τη διπλωματία, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, είτε σε μια περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων. Το αμερικανικό μέσο, αναφερόμενο σε αυτό το ενδεχόμενο, σημειώνει πως σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επιστρατεύσει ξανά πολεμικές πρακτικές, θα χρειαστεί την ενεργή υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων του για να υλοποιήσει τα σχέδιά του.

Το αδιέξοδο του πολέμου

Από την έναρξη των συγκρούσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Ωστόσο, οι προβλέψεις αυτές δεν έχουν γίνει πράξη, τουλάχιστον όχι άμεσα, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Η παρούσα κατάσταση στον πόλεμο φαίνεται να έχει περιέλθει σε ένα φαινομενικό αδιέξοδο. Παρά τις προσπάθειες και τις δηλώσεις, δεν έχει επιτευχθεί μια οριστική επίλυση ή μια σαφής επικράτηση κάποιας πλευράς. Αυτό το αδιέξοδο έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ταχεία λήξη των εχθροπραξιών, διατηρώντας την αβεβαιότητα στην περιοχή.

Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας

Παρά τη σκληρή ρητορική και τις απειλές για στρατιωτική δράση, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό και το παράθυρο για μια διπλωματική επίλυση της κρίσης. Λίγες ώρες πριν από τις πιο επιθετικές του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει την πιθανότητα συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι, παρά την κλιμάκωση της έντασης, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα για διαπραγματεύσεις και την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί από τις επικείμενες συζητήσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Με πληροφορίες από: Newsit