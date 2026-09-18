Άγρια δολοφονία 21χρονης στη Βραζιλία μπροστά στον πατέρα της

Μια 21χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή στη Βραζιλία, έξω από το σπίτι της, τα ξημερώματα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026. Η Έβελιν Λίμα Ντάντας, όπως ήταν το όνομά της, δολοφονήθηκε άγρια μπροστά στον πατέρα της, όταν δύο δράστες της επιτέθηκαν και την πυροβόλησαν επανειλημμένα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Mãe do Rio, στην πολιτεία Pará, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η στιγμή της εκτέλεσης και το μήνυμα των δραστών

Η Έβελιν Λίμα Ντάντας, η οποία ήταν ευρέως γνωστή στη Βραζιλία μέσα από την παρουσία της στα social media, φέρεται να σύρθηκε βίαια έξω από την οικία της. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, οι δύο δράστες την εκτέλεσαν εν ψυχρώ στο πεζοδρόμιο, πυροβολώντας την επανειλημμένα, μπροστά στα μάτια του πατέρα της.

Μετά την άγρια δολοφονία της 21χρονης, οι δράστες προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, γράφοντας με σπρέι τα γράμματα «TCP» στην πρόσοψη του σπιτιού της Ντάντας. Η συγκεκριμένη αναφορά παραπέμπει ευθέως στην εγκληματική οργάνωση Terceiro Comando Puro, η οποία έχει αναγνωριστεί ως η δεύτερη ισχυρότερη συμμορία που δρα στην ευρύτερη περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το παρελθόν της Έβελιν Ντάντας

Η Έβελιν Λίμα Ντάντας είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς είχε συλληφθεί ως ύποπτη για διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορίες εναντίον της αφορούσαν τη δράση της για λογαριασμό κάποιας συμμορίας, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην έρευνα για τις συνθήκες της δολοφονίας της.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 21χρονη είχε αφεθεί ελεύθερη μόλις λίγες ημέρες πριν από την εκτέλεσή της, συγκεκριμένα στις 9 Σεπτεμβρίου. Την περίοδο εκείνη, η έρευνα για τις προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες φερόταν να εμπλέκεται βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.

Η σύνδεση με τον θάνατο συνταξιούχου αστυνομικού

Η δολοφονία της Έβελιν Ντάντας συνέβη ενώ οι αρχές διεξήγαγαν παράλληλα μια σοβαρή έρευνα για μια άλλη υπόθεση, τον θάνατο του 56χρονου συνταξιούχου αστυνομικού Αντόνιο Ανίλντο Άλβες ντα Σίλβα. Ο Σίλβα είχε πέσει νεκρός από πυρά τεσσάρων κουκουλοφόρων έξω από ένα σούπερ μάρκετ, στις 29 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η αστυνομία διερευνούσε ενεργά την πιθανή εμπλοκή της 21χρονης Έβελιν Λίμα Ντάντας. Συγκεκριμένα, οι αρχές προσπαθούσαν να διαπιστώσουν εάν η Ντάντας είχε παράσχει βοήθεια στους εκτελεστές του συνταξιούχου αστυνομικού, πριν από τη δολοφονία του.

Το ενδεχόμενο αντιποίνων στο επίκεντρο

Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο η άγρια δολοφονία της Έβελιν Λίμα Ντάντας να αποτελεί μορφή αντιποίνων ή συγκάλυψης. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε χαρακτηριστικά για την υπόθεση: «Εργαζόμαστε με την υπόθεση ότι πρόκειται για συγκάλυψη ή αντίποινα από κάποια εγκληματική οργάνωση».

Παρά τις ενδείξεις και τις υποθέσεις, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση μεταξύ των δύο εγκλημάτων, δηλαδή της δολοφονίας της Ντάντας και του θανάτου του συνταξιούχου αστυνομικού. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την αποκάλυψη των δραστών της άγριας εκτέλεσης της 21χρονης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki