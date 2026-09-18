Ο Τραμπ απέσυρε τον διορισμό του Λανς Σρόιερ για τη θέση του διευθυντή της ICE

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε την Πέμπτη στην αιφνίδια απόσυρση του διορισμού του Λανς Σρόιερ για τη θέση του διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE). Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε χωρίς κανένα σχόλιο ή εξήγηση, σε μια περίοδο όπου η ICE βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις μεταναστευτικές της πρακτικές και την καταγραφή νέων ρεκόρ συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Αιφνίδια απόσυρση χωρίς επίσημη αιτιολόγηση

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποσύρει τον διορισμό του Λανς Σρόιερ, ο οποίος εκκρεμούσε να επικυρωθεί από την αμερικανική Γερουσία, ανακοινώθηκε επίσημα χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση. Η ανακοίνωση έγινε μέσω δελτίου Τύπου που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο, χωρίς να συνοδεύεται από οποιοδήποτε σχόλιο ή αιτιολόγηση για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αιφνίδια εξέλιξη.

Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ αντιμετωπίζει αυξημένη και εντατική κριτική για τις ενέργειές της. Η απουσία επίσημης αιτιολόγησης από τον Λευκό Οίκο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας γύρω από την ηγεσία της σημαντικής αυτής υπηρεσίας.

Το ιστορικό του προτεινόμενου διορισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την επιλογή του Λανς Σρόιερ για τη συγκεκριμένη θέση στα τέλη του Ιουνίου. Ο Σρόιερ, αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στο σώμα των πεζοναυτών, είχε αναπτύξει μια αξιόλογη καριέρα στην αστυνομία, υπηρετώντας συγκεκριμένα στην πολιτεία της Οκλαχόμα.

Η Οκλαχόμα είναι επίσης η πολιτεία καταγωγής του νέου υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος είχε ονομαστεί στη θέση του τον Μάρτιο. Η θέση του διευθυντή της ICE παρέμενε κενή μετά την αποχώρηση του προηγούμενου υπηρεσιακού διευθυντή της, του Τοντ Λάιονς, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο.

Η διαδικασία επικύρωσης και η πρακτική των υπηρεσιακών διευθυντών

Στη θεωρία, το πρόσωπο που προτείνεται για να καταλάβει τη θέση του διευθυντή της ICE είναι υποχρεωτικό να εγκρίνεται από την αμερικανική Άνω Βουλή, δηλαδή τη Γερουσία. Ωστόσο, στην πράξη, παρατηρείται μια διαφορετική κατάσταση, καθώς όλοι οι διευθυντές της υπηρεσίας από το 2017 και μετά έχουν διατελέσει υπηρεσιακοί, χωρίς να έχουν λάβει την πλήρη επικύρωση της Γερουσίας.

Ο διορισμός του Σρόιερ είχε «κολλήσει» στη Γερουσία, γεγονός που υποδηλώνει δυσκολίες στην προώθησή του. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τις προκλήσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που περιβάλλουν την οριστική στελέχωση της θέσης του διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής.

Η ICE στο επίκεντρο κριτικής και τα νέα ρεκόρ συλλήψεων

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Η κριτική αυτή αφορά κυρίως τις πρακτικές που εφαρμόζει η υπηρεσία στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών, μια εκστρατεία που αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει ανακοινώσει με υπερηφάνεια την καταγραφή ενός νέου ρεκόρ στον αριθμό των συλλήψεων. Συγκεκριμένα, σχεδόν 51.000 παράτυποι μετανάστες συνελήφθησαν από την ICE, ένας αριθμός που σηματοδοτεί ένα νέο υψηλό. Το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, ανερχόταν σε περίπου 50.200 συλλήψεις, και το νέο αυτό επίτευγμα το ξεπέρασε.

Με πληροφορίες από: Enikos