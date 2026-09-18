Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμιεύει 3,3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την εκταμίευση ενός σημαντικού ποσού, ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας. Η είδηση έγινε γνωστή χθες, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η χρηματοδότηση αυτή έχει συγκεκριμένο προορισμό, καθώς θα χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια απαραίτητου στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προέβη στην επίσημη δήλωση σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η ΕΕ θα διαθέσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Η εκταμίευση αυτού του ποσού αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, όπως γνωστοποιήθηκε από την ίδια.

Ο βασικός σκοπός αυτής της οικονομικής ενίσχυσης είναι η προμήθεια κρίσιμων αμυντικών μέσων. Συγκεκριμένα, η Ουκρανία θα λάβει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την άμυνα της χώρας. Η ανακοίνωση της κ. Φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει να παρέχει στήριξη.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η δήλωση της επικεφαλής της Κομισιόν ακολούθησε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών αποτέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η απόφαση για τη νέα αυτή ενίσχυση. Η κ. Φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ρητά ότι η εκταμίευση των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για πυραύλους και drones στην Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Η άμεση αυτή ενέργεια δείχνει την ταχύτητα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Ουκρανίας, παρέχοντας την απαιτούμενη υποστήριξη.

Η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε ανάρτηση στο Telegram μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στην ανάρτησή του, ο κ. Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συζήτηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως «πολύ παραγωγική». Ωστόσο, στην ίδια ανάρτηση, δεν υπήρξε καμία αναφορά στη νέα εκταμίευση των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο των συνομιλιών, δηλώνοντας ότι αυτές εστιάστηκαν σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας». Επιπλέον, ανέφερε ότι οι συζητήσεις περιλάμβαναν και ζητήματα χρηματοδότησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής υποστήριξης για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας. Η δήλωσή του στο Telegram αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει η ουκρανική πλευρά στην ενίσχυση της άμυνας.

Η σημασία της χρηματοδότησης για την άμυνα

Η εκταμίευση των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια σημαντική οικονομική ενίσχυση για την Ουκρανία. Το ποσό αυτό θα διατεθεί αποκλειστικά για την προμήθεια πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των προσπαθειών της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία σε κρίσιμους τομείς.

Η έμφαση στην παροχή πυραύλων και drones δείχνει την αναγνώριση των σύγχρονων αναγκών στον τομέα της άμυνας. Αυτά τα μέσα θεωρούνται απαραίτητα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ουκρανικής άμυνας, όπως άλλωστε υπογράμμισε και ο πρόεδρος Ζελένσκι στις δηλώσεις του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader