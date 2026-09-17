Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 F-35 στη Σαουδική Αραβία

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, μια συμφωνία που η συνολική της αξία εκτιμάται στα 24,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανακοίνωση για αυτή την εξέλιξη έγινε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο ενημέρωσε σχετικά το Κογκρέσο. Η προοπτική αυτής της σημαντικής πώλησης έχει προκαλέσει επιφυλάξεις στο Ισραήλ, τη μοναδική χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής που διαθέτει επί του παρόντος αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου.

Η έγκριση της συμφωνίας για τα μαχητικά F-35

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έγκριση της πιθανής πώλησης έως και 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Η συνολική εκτιμώμενη αξία αυτής της συμφωνίας ανέρχεται στα 24,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η προτεινόμενη πώληση έχει ως στόχο να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίζει τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές απειλές που αντιμετωπίζει.

Το υπουργείο τόνισε επίσης ότι η συμφωνία θα συμβάλει καθοριστικά στη θωράκιση της εθνικής άμυνας του βασιλείου, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των σαουδαραβικών δυνάμεων με τις αμερικανικές. Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, προσδίδοντας ένα επιπλέον πλαίσιο στην απόφαση.

Οι επιδιώξεις του Ριάντ και οι ισραηλινές επιφυλάξεις

Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει εδώ και πολλά χρόνια την απόκτηση των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των αμυντικών της δυνατοτήτων. Ωστόσο, η προοπτική της πώλησης αυτών των αεροσκαφών στο Ριάντ είχε προκαλέσει έντονες και επανειλημμένες επιφυλάξεις από την πλευρά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ είναι σήμερα η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο σε οποιαδήποτε αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Οι ανησυχίες του Ισραήλ σχετίζονται με τη διατήρηση του στρατιωτικού του πλεονεκτήματος έναντι άλλων κρατών της Μέσης Ανατολής.

Η απαραίτητη έγκριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προέβη στην επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία πώλησης των F-35. Αυτό το βήμα είναι υποχρεωτικό και αποτελεί μέρος της θεσμοθετημένης διαδικασίας για τέτοιου είδους στρατιωτικές πωλήσεις.

Για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η συμφωνία, απαιτείται η τελική έγκριση από το Κογκρέσο. Η έγκριση αυτή είναι καθοριστική για την υλοποίηση της πώλησης και διασφαλίζει ότι όλες οι νομικές και πολιτικές προϋποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εκπληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση της μεταβίβασης των μαχητικών αεροσκαφών.

Προηγούμενη συμφωνία για πώληση βομβών

Η έγκριση για την πιθανή πώληση των F-35 δεν αποτελεί τη μοναδική σημαντική συμφωνία εξοπλισμών για τη Σαουδική Αραβία που έλαβε το «πράσινο φως» από την αμερικανική κυβέρνηση μέσα στον τρέχοντα μήνα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, συγκεκριμένα στις αρχές του μήνα, είχε δοθεί έγκριση για μια ακόμη μεγάλη πώληση στρατιωτικού υλικού.

Πιο αναλυτικά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανάψει το «πράσινο φως» στην πιθανή πώληση περισσότερων από 10.000 βομβών στη Σαουδική Αραβία. Η συνολική αξία αυτής της προηγούμενης συμφωνίας εκτιμάται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και την προσπάθεια ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ριάντ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki