Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατέκτησε το Super Cup Ισραήλ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναδείχθηκε νικήτρια στον τελικό του ισραηλινού Super Cup, επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με σκορ 101-83. Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της για τη σεζόν που ξεκινά.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας μετέτρεψε το ντέρμπι σε μια επίδειξη δύναμης, κυριαρχώντας από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η Μακάμπι έφτασε στη νίκη με χαρακτηριστική άνεση, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο.

Η κυριαρχία της Μακάμπι στον τελικό

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έθεσε τις βάσεις για την επικράτησή της από νωρίς, με την ομάδα να δείχνει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Η διαφορά στο σκορ άρχισε να αυξάνεται σταδιακά, δίνοντας ένα σαφές προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μακάμπι πάτησε ακόμα περισσότερο το γκάζι, ανεβάζοντας τη διαφορά σε πάνω από 20 πόντους. Αυτή η εξέλιξη έφερε τη Χάποελ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς η Μακάμπι είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και δεν της επέτρεψε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τροπαίου.

Η καθοριστική συμβολή του Γιαμ Μαντάρ

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς αναδείχθηκε ο Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του και φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά του από νωρίς. Ο γκαρντ της Μακάμπι ήταν εξαιρετικός τόσο στη δημιουργία φάσεων όσο και στην εκτέλεση, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία της ομάδας του.

Ο Μαντάρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ποιοτική του παρουσία στο παρκέ. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για τη ροή του αγώνα, ειδικά σε κρίσιμα σημεία.

Ένα από τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα της εμφάνισής του ήταν το τρίποντο που πέτυχε σχεδόν από την άλλη άκρη του γηπέδου, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό το καλάθι έστειλε τη διαφορά στο +12 υπέρ της Μακάμπι, δίνοντας ουσιαστικά ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα και ενισχύοντας την ψυχολογία της.

Η πολυφωνία στην επίθεση της Μακάμπι

Πέρα από τον Μαντάρ, αρκετοί παίκτες της Μακάμπι συνέβαλαν στην επιθετική της παραγωγή, δείχνοντας το βάθος του ρόστερ. Οι Κόλσον και Λούντμπεργκ μπήκαν δυναμικά στην εξίσωση του σκοραρίσματος, βοηθώντας στην περαιτέρω αύξηση της διαφοράς.

Ο Σόρκιν έκανε μεγάλη ζημιά κοντά στο καλάθι, εκμεταλλευόμενος τις συνεργασίες με τους γκαρντ της Μακάμπι. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, αποτελώντας μια σταθερή απειλή για την άμυνα της Χάποελ.

Στην πλούσια επιθετική συγκομιδή της Μακάμπι συνέβαλαν επίσης ο Κόλσον με 13 πόντους, ο Λούντμπεργκ με 11 πόντους, ο Λιφ με 11 πόντους και ο Γουάλας με 10 πόντους. Η ομαδική αυτή προσπάθεια επιβεβαίωσε το βάθος και τις πολλές επιθετικές λύσεις που διαθέτει η ομάδα του Κάτας.

Η προσπάθεια της Χάποελ και ο Βασίλιε Μίτσιτς

Από την πλευρά της Χάποελ Τελ Αβίβ, η ομάδα στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Ο Μίτσιτς κατέγραψε 17 πόντους και 10 ασίστ, επιδεικνύοντας μια εξαιρετική ατομική εμφάνιση. Ωστόσο, η δική του προσπάθεια δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του τελικού και να αντιστρέψει την κυριαρχία της Μακάμπι.

Στους υπόλοιπους παίκτες της Χάποελ, ο Νταν Οτούρου πρόσθεσε 13 πόντους, ο Κάρινγκτον 11 πόντους, ενώ ο Ζακ ΛεΝτέι έμεινε στους 8 πόντους. Η συνολική τους συνεισφορά δεν μπόρεσε να φτάσει το επίπεδο της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα την ήττα στον τελικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta