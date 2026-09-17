Τουρκία: Συλλήψεις στελεχών funds και τραπεζών για κερδοσκοπικά παιχνίδια

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων και ομίλων, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις συνέπειες μιας κερδοσκοπικής «φούσκας». Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά από ισχυρούς κλυδωνισμούς που προκλήθηκαν στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, απειλώντας τις αποταμιεύσεις εκατοντάδων χιλιάδων επενδυτών. Τα επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό εκκαθάριση έχουν συνολική αξία περίπου 18 δισ. δολαρίων, με περισσότερους από 350.000 επενδυτές να έχουν τοποθετήσει χρήματα σε αυτά.

Οι συλληφθέντες και οι κατηγορίες

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη σύλληψη του Μωχάμεντ Γιαρίζ, προέδρου της εταιρείας Pusula Portföy Yönetimi. Ο Γιαρίζ είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση των κερδοσκοπικών παιχνιδιών που οδήγησαν σε σοβαρούς κλυδωνισμούς την αγορά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, τέθηκε επίσης υπό κράτηση ο Αλτούνκ Κουμόβα, πρόεδρος της Destek Holding. Ο Κουμόβα είχε εμφανιστεί στα χαρτιά ως ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Τουρκία, μετά από ένα εκρηκτικό ράλι των μετοχών των εταιρειών του.

Οι αρχές προχώρησαν και σε άλλες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Tera Portföy Yönetimi, Ιμπραήμ Μπεκτσί. Επίσης, συνελήφθη ο πρόεδρος της Hedef Holding, Ναμίκ Κεμάλ Γκεκάλπ, διευρύνοντας τον κύκλο των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Απαγορεύσεις εξόδου και προηγούμενες ενέργειες

Πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία σε δύο ακόμη σημαντικά στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρόκειται για τον Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρο της Tera Holding, και τον Σερντάρ Τουχράν της Pusula Holding.

Οι συλλήψεις και οι απαγορεύσεις εξόδου ακολούθησαν μια σειρά αποφάσεων των τουρκικών εποπτικών αρχών. Οι αρχές είχαν ήδη αναστείλει την αγορά και την πώληση κεφαλαίων που διαχειρίζονται επτά συγκεκριμένες εταιρείες.

Οι εταιρείες αυτές είναι οι Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus και Bulls Portföy. Η αναστολή των δραστηριοτήτων τους ήταν ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης που είχε ξεσπάσει στις αγορές.

Εκκαθάριση funds και παραπομπές

Παράλληλα με τις αναστολές, διατάχθηκε η εκκαθάριση συνολικά 130 funds. Μεταξύ αυτών των funds περιλαμβάνονται και κεφάλαια που βρίσκονταν υπό τη διαχείριση των εταιρειών Tera και Pusula, των οποίων στελέχη συνελήφθησαν ή τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου.

Η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτές τις ενέργειες. Προχώρησε επιπλέον στην παραπομπή 38 προσώπων στις εισαγγελικές αρχές.

Η παραπομπή αυτή έγινε για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς, δείχνοντας την πρόθεση των αρχών να διερευνήσουν σε βάθος τις πρακτικές που οδήγησαν στη δημιουργία της κερδοσκοπικής «φούσκας» και τους κλυδωνισμούς στο χρηματιστήριο.

Η αντίδραση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τουρκίας, υπό την ηγεσία του υπουργού Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει την κατάσταση. Η συνεδρίαση αυτή υπογράμμισε τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζει η τουρκική οικονομία.

Μετά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή χαρακτήρισε το πρόβλημα ως προσωρινό, διαχειρίσιμο και περιορισμένο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς κεφαλαίων. Αυτή η δήλωση αποσκοπεί στην καθησύχαση των επενδυτών και στην αποφυγή περαιτέρω πανικού.

Όπως ανακοινώθηκε, τα μέτρα που θα ληφθούν θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των περιορισμών ρευστότητας. Επίσης, στόχος είναι η αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης της κρίσης στο υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis