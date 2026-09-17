Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» για αμερικανική στρατιωτική βάση στην Πολωνία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία. Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση σχετικά με το ζήτημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη «σθεναρή ηγεσία» του Πολωνού ομολόγου του, Κάρολ Ναβρότσκι, αναφορικά με το θέμα.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως, σε περίπτωση που η δημιουργία της βάσης προχωρήσει, η τοποθεσία της θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Χαρακτήρισε αυτό το ενδεχόμενο ως ένα «ιστορικό βήμα για τη Μεγάλη Αμερικανοπολωνική Συμμαχία».

Η νέα αυτή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι οι συζητήσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βαρσοβίας έχουν προχωρήσει σημαντικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία ούτε η συγκεκριμένη περιοχή στην οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί η στρατιωτική βάση.

Οι επιδιώξεις της Πολωνίας για ενίσχυση του ΝΑΤΟ

Η Πολωνία επιδιώκει εδώ και χρόνια μια ισχυρότερη και μόνιμη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός της. Οι προσπάθειες αυτές εντάθηκαν σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που ώθησε τη Βαρσοβία να πιέζει για αύξηση της παρουσίας των συμμάχων της στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Η Βαρσοβία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας. Η επιθυμία της Πολωνίας για μια μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία αποτελεί κεντρικό σημείο της εξωτερικής της πολιτικής και των αμυντικών της σχεδιασμών.

Προηγούμενες συναντήσεις και διαβουλεύσεις

Τον Ιούνιο του 2026, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, είχε ανακοινώσει ότι το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετώπισε θετικά την πρόταση της Βαρσοβίας για τη δημιουργία μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία. Τότε, ο Πολωνός υπουργός είχε δηλώσει ότι δεν είχε ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Ο Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις είχε συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ, τον ίδιο μήνα στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνάντηση αυτή, οι δύο πλευρές είχαν συζητήσει, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια της Πολωνίας, ζητήματα συλλογικής άμυνας και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας τους δεσμούς τους.

Κινητοποίηση στα σύνορα με την Ουκρανία

Παράλληλα με τις συζητήσεις για τη βάση, η Πολωνία βρέθηκε σε κατάσταση άμεσης κινητοποίησης λόγω ρωσικών επιθέσεων στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Η Πολωνία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, αντέδρασε άμεσα στα γεγονότα. Σειρήνες ήχησαν στα ανατολικά της χώρας, ενώ πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Επιπλέον, τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λούμπλιν ανέστειναν προσωρινά τη λειτουργία τους εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «μια μαζική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας – πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα – μόλις έληξε», περιγράφοντας την ένταση των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit