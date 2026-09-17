Ο πατέρας των παιδιών της Λίντσεϊ Κλάνσι μιλά για πρώτη φορά – Θύελλα αντιδράσεων για τον έρανο υποστήριξης

Ο Πάτρικ Κλάνσι, πρώην σύζυγος της Λίντσεϊ Κλάνσι, προχώρησε στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την ανακήρυξη της δίκης της μητέρας για τον θάνατο των τριών παιδιών τους ως κακοδικία και τον προγραμματισμό νέας ακροαματικής διαδικασίας. Ο ίδιος εξέφρασε τη βαθιά συναισθηματική του σύνδεση με τα παιδιά τους, Κόρα, Ντόσον και Κάλαν, ενώ παράλληλα, μία εκστρατεία διαδικτυακού εράνου για την υποστήριξη της κατηγορούμενης έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Ο πόνος του πατέρα και η επικοινωνία με τα παιδιά του

Ο Πάτρικ Κλάνσι δήλωσε ότι εξακολουθεί να νιώθει συναισθηματικά συνδεδεμένος με τα παιδιά του, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν. Προσπαθεί να επικοινωνεί μαζί τους ακόμη και μετά τον θάνατό τους, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «60 Minutes».

«Τους μιλάω», εξομολογήθηκε στη δημοσιογράφο. Όταν ρωτήθηκε τι τους λέει συνήθως, ο ίδιος απάντησε με συγκίνηση: «Βοηθήστε με. Να με βοηθάτε πάντα».

Η ευθύνη και οι θεωρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση και διάφορες θεωρίες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι θεωρίες επιχείρησαν να στρέψουν την προσοχή στο οικογενειακό περιβάλλον και να αφήσουν υπόνοιες για πιθανή εμπλοκή του συζύγου.

Ωστόσο, η έρευνα που διεξήχθη, καθώς και η ομολογία της ίδιας της Λίντσεϊ Κλάνσι, αποδίδουν σε εκείνη την ευθύνη για τον θάνατο των τριών παιδιών της, ηλικίας 5 ετών, 3 ετών και μόλις 8 μηνών.

Θύελλα αντιδράσεων για τον έρανο υποστήριξης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά, η διαμάχη ξέσπασε γύρω από την «ενσυναίσθηση» που εξέφρασαν δημόσια πρόσωπα, όπως η Τάνια Γιασέρα, προς την Λίντσεϊ Κλάνσι.

Πλέον, η αντιπαράθεση έχει επεκταθεί και στο οικονομικό σκέλος, με έναν διαδικτυακό έρανο να συγκεντρώνει ένα σημαντικό ποσό, προκαλώντας κύμα επικρίσεων και έντονη δημόσια συζήτηση.

Η εκστρατεία «The Musgrove Family Fund»

Πριν από μερικές εβδομάδες, δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα GoFundMe μία εκστρατεία με τίτλο «The Musgrove Family Fund». Επισήμως, ο έρανος προορίζεται για τον Μάικ και την Πόλα Μάσγκροουβ, τους γονείς της κατηγορούμενης.

Στην πράξη, όμως, η εκστρατεία εξελίχθηκε σε πλατφόρμα υποστήριξης της ίδιας της Λίντσεϊ. Πολλοί από τους δωρητές χρησιμοποίησαν την ενότητα των σχολίων για να στείλουν μηνύματα συμπαράστασης στη μητέρα και να ζητήσουν άμεσες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της μητρικής ψυχικής υγείας.

Ένας δωρητής έγραψε χαρακτηριστικά: «Λίντσεϊ Κλάνσι, είσαι ένα κίνημα και πολλοί άνθρωποι σε υποστηρίζουν». Άλλοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί ακόμη μία τραγωδία για να αναγνωριστεί πως η επιλόχεια κατάθλιψη είναι υπαρκτή και αντιμετωπίσιμη, ενώ ζήτησαν από το σύστημα υγείας να ακούει με μεγαλύτερη προσοχή τις γυναίκες, ιδίως όταν βρίσκονται σε κρίση. Ο έρανος έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, με τον στόχο να έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δημόσια αντιπαράθεση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr