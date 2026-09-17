Ρεκόρ ξηρασίας σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο του 2026

Τον Αύγουστο του 2026, τουλάχιστον δέκα ευρωπαϊκές χώρες βίωσαν πρωτοφανή επίπεδα ξηρασίας, καταγράφοντας ρεκόρ από το 2012, οπότε ξεκίνησαν οι σχετικές μετρήσεις. Η έλλειψη νερού παρατηρήθηκε σε περίπου 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα της Γηραιάς Ηπείρου, επηρεάζοντας σημαντικά την υγρασία του εδάφους και την κατάσταση της βλάστησης. Μεταξύ των χωρών που επλήγησαν συγκαταλέγονται η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ελβετία, καθώς και αρκετές χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

Η έκταση του φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από το Γαλλικό Πρακτορείο, βασισμένη σε στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO), η κατάσταση τον Αύγουστο του 2026 ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Κατά μέσο όρο, το 58% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, αντιμετώπισε έλλειψη νερού. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2025, κατά την οποία η αντίστοιχη έλλειψη παρουσιαζόταν τον Αύγουστο στο 33% των εδαφών.

Το υψηλότερο ποσοστό έλλειψης νερού που έχει καταγραφεί από το EDO ήταν το 2022, φτάνοντας το 63%. Τα φετινά δεδομένα καταδεικνύουν μια σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών ξηρασίας σε μεγάλο μέρος της ηπείρου, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές σε διάφορους τομείς.

Οι χώρες που κατέγραψαν ρεκόρ ξηρασίας και οι δείκτες μέτρησης

Εκτός από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελβετία, ρεκόρ ξηρασίας από το 2012 κατέγραψαν επίσης η Αυστρία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Σερβία και η Σλοβακία. Αυτές οι χώρες βίωσαν πρωτοφανείς συνθήκες, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας.

Το EDO χρησιμοποιεί έναν σύνθετο δείκτη ξηρασίας (CDI), ο οποίος βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις. Ο δείκτης αυτός συνδυάζει τρεις βασικές παραμέτρους: τον όγκο της βροχής, την υγρασία του εδάφους και την κατάσταση της βλάστησης. Το EDO διακρίνει τρεις βαθμίδες ξηρασίας: την παρακολούθηση, την προειδοποίηση και τον συναγερμό, επιτρέποντας την ακριβή αξιολόγηση της σοβαρότητας του φαινομένου.

Η κατάσταση στην κεντρική Ευρώπη και τη Γαλλία

Η κεντρική Ευρώπη αναδείχθηκε ως η περιοχή που επλήγη περισσότερο από την ξηρασία τον Αύγουστο του 2026. Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα της Ουγγαρίας και το ένα τρίτο της Σλοβακίας και της Σερβίας ξεπέρασαν το όριο του «συναγερμού». Αυτό το επίπεδο ξηρασίας υποδηλώνει σοβαρή έλλειψη βροχοπτώσεων και υγρασίας εδάφους, με ταυτόχρονη επιδείνωση των καλλιεργειών, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αγροτική παραγωγή και το περιβάλλον στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στη μητροπολιτική Γαλλία, περισσότερο από το ένα τέταρτο των εδαφών βίωσε οξεία ξηρασία τον Αύγουστο. Η θερινή περίοδος στη Γαλλία σημαδεύτηκε επίσης από πρωτοφανή κύματα καύσωνα και καταστροφικές πυρκαγιές, γεγονότα που επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση και ανέδειξαν την ευπάθεια της περιοχής στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ο ρόλος της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής

Η επιστημονική πλατφόρμα για το κλίμα, ClimaMeter, εκτίμησε τη Δευτέρα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της συχνότητας τέτοιων φαινομένων. Σύμφωνα με την εκτίμηση, μια τρίμηνη περίοδος ξηρασίας, τόσο σοβαρή όσο αυτή που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 2026, έχει τριπλάσιες πιθανότητες να συμβεί.

Αυτή η αυξημένη πιθανότητα συγκρίνεται με την περίοδο 1950-1987, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η εκτίμηση της ClimaMeter τονίζει την ανάγκη για προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki