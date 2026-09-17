Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις στελεχών funds μετά τις εκροές κεφαλαίων

Σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου προχώρησαν την Πέμπτη οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με τις μαζικές εκροές κεφαλαίων από funds οι οποίες καταγράφηκαν μέσα στην εβδομάδα. Την ίδια ώρα, σε άλλα πρόσωπα επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ είχαν προηγηθεί αποφάσεις για το πάγωμα συναλλαγών και την εκκαθάριση δεκάδων funds.

Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης είναι σημαντικό, καθώς οι συνολικές επενδύσεις στα funds για τα οποία αποφασίστηκε εκκαθάριση ανέρχονταν σε περίπου 18 δισ. δολάρια. Περισσότεροι από 350.000 επενδυτές είχαν έκθεση στα συγκεκριμένα κεφάλαια, σύμφωνα με πηγή.

Συλλήψεις κορυφαίων στελεχών

Μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν βρίσκεται ο πρόεδρος της Pusula Portföy Yönetimi, Μωχάμεντ Γιαρίζ, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα για τις εκροές κεφαλαίων και την κατάσταση των funds.

Υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο Αλτουνκ Κουμόβα, πρόεδρος της Destek Holding. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εμφανιζόταν, στα χαρτιά, ως ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Τουρκία, μετά το εκρηκτικό ράλι που είχαν καταγράψει οι μετοχές εταιρειών του.

Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Tera Portföy Yönetimi, Ιμπραήμ Μπεκτσί. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πρόεδρος της Hedef Holding, Ναμίκ Κεμάλ Γκεκάλπ, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Μέτρα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα

Διαφορετικά μέτρα ελήφθησαν για άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, στα οποία επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση αφορά τον πρόεδρο της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν.

Αντίστοιχα μέτρα επιβλήθηκαν και στον Σερντάρ Τουχράν της Pusula Holding. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος των ευρύτερων ενεργειών των τουρκικών αρχών για τη διαχείριση της κατάστασης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Εκκαθάριση funds και πάγωμα συναλλαγών

Οι συλλήψεις και οι απαγορεύσεις εξόδου ακολούθησαν τις αποφάσεις που είχαν λάβει νωρίτερα την Πέμπτη οι τουρκικές αρχές για την αγορά των funds. Οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν συγκεκριμένα μέτρα για τη ρύθμιση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, οι αρχές διέταξαν να παγώσουν οι συναλλαγές σε επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Επιπλέον, αποφασίστηκε να τεθούν σε διαδικασία εκκαθάρισης συνολικά 130 funds.

Στη λίστα των funds που οδηγούνται σε εκκαθάριση περιλαμβάνονται και κεφάλαια τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση των εταιρειών Tera και Pusula, οι οποίες αναφέρθηκαν και στις συλλήψεις στελεχών.

Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης

Η υπόθεση έχει σημαντικές οικονομικές διαστάσεις, καθώς οι συνολικές επενδύσεις στα funds για τα οποία αποφασίστηκε εκκαθάριση ανέρχονταν σε περίπου 18 δισ. δολάρια. Αυτό υπογραμμίζει το μέγεθος των κεφαλαίων που επηρεάζονται από τις αποφάσεις των αρχών.

Παράλληλα, περισσότεροι από 350.000 επενδυτές είχαν έκθεση στα συγκεκριμένα κεφάλαια, σύμφωνα με πηγή. Οι μαζικές εκροές κεφαλαίων από funds που καταγράφηκαν μέσα στην εβδομάδα οδήγησαν στις εν λόγω ενέργειες των τουρκικών αρχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis