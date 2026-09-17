Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν θα συμμετάσχει στην επιτροπή αφοπλισμού του PKK

Ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ανακοινώθηκε την Πέμπτη ότι θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής. Η υποεπιτροπή αυτή έχει επωμιστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης. Την είδηση γνωστοποίησε ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Μεχμέτ Ουτσούμ.

Η συμμετοχή του Οτσαλάν στην επιτροπή

Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος, θα ενταχθεί στις εργασίες μιας από τις τέσσερις υποεπιτροπές που συστάθηκαν για την επίβλεψη της διάλυσης του PKK. Συγκεκριμένα, η υποεπιτροπή στην οποία θα συμμετάσχει αφορά την κατάθεση των όπλων της οργάνωσης.

Παρά τη συμμετοχή του σε αυτή τη σημαντική διαδικασία, ο Μεχμέτ Ουτσούμ διευκρίνισε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν θα επιτραπεί στον Οτσαλάν να φύγει από τη φυλακή του. Η παρουσία του στην επιτροπή αποτελεί ένα αίτημα που είχε υποβάλει, μεταξύ άλλων, το φιλοκουρδικό κόμμα DEM.

Το ιστορικό πλαίσιο και ο νέος νόμος

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ψήφισης ενός νόμου από το τουρκικό κοινοβούλιο στις αρχές Αυγούστου. Ο νόμος αυτός χαρακτηρίστηκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές, καθώς προβλέπει την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του PKK.

Η θέσπιση του συγκεκριμένου νόμου αποτελεί ένα καίριο βήμα στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας, με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Ο μακροχρόνιος αυτός πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 50.000 ανθρώπους.

Η ειρηνευτική διαδικασία και οι υποεπιτροπές

Η ειρηνευτική διαδικασία, στην οποία συμμετέχει ενεργά το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, ξεκίνησε στα τέλη του 2024 από έναν ακροδεξιό σύμμαχο του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, συστάθηκαν συνολικά τέσσερις υποεπιτροπές, οι οποίες έχουν ως αποστολή να επιβλέψουν τη διάλυση του PKK.

Η διάλυση της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης είχε ανακοινωθεί πέρυσι, ως απάντηση σε μια έκκληση που είχε απευθύνει ο ιστορικός ηγέτης της, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις σχέσεις και την προσπάθεια για ειρήνη στην περιοχή.

Ο ρόλος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM και η τύχη του ηγέτη

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, το οποίο έχει ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, είχε θέσει ως αίτημα τη συμμετοχή του Αμπντουλάχ Οτσαλάν στις εργασίες της υποεπιτροπής για τον αφοπλισμό. Η αποδοχή αυτού του αιτήματος θεωρείται σημαντική για την εξέλιξη των συνομιλιών.

Ωστόσο, ο νόμος που ψηφίστηκε στις αρχές Αυγούστου δεν παρέχει σαφήνεια σχετικά με την τελική τύχη του 77χρονου Οτσαλάν. Η κατάσταση του παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα, παρά τη συμμετοχή του στη διαδικασία του αφοπλισμού.

Η μακρά κράτηση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν είναι ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του ένοπλου κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε απομόνωση από το 1999, δηλαδή για πάνω από δύο δεκαετίες.

Η κράτησή του πραγματοποιείται στο νησί-φυλακή Ιμραλί, το οποίο βρίσκεται νότια της Κωνσταντινούπολης. Η μακροχρόνια φυλάκισή του και η απομόνωσή του αποτελούν ένα κεντρικό ζήτημα στις συζητήσεις για το κουρδικό ζήτημα στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis