Γάζα: Στους 20 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας, δεκάδες αγνοούμενοι

Στους 20 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση μιας εξαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Η τραγωδία αυτή άφησε πίσω της και δεκάδες αγνοούμενους, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μεταξύ των θυμάτων που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια βρίσκονται και πέντε παιδιά.

Η τραγωδία στην πόλη της Γάζας

Η κατάρρευση της εξαώροφης πολυκατοικίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων στην πόλη της Γάζας. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας, η οποία λειτουργεί ως υπηρεσία διάσωσης υπό τη Χαμάς που ασκεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι «20 πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε».

Η ίδια υπηρεσία διευκρίνισε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι πέντε παιδιά. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι αρχές εκφράζουν φόβους για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των νεκρών, δεδομένου ότι δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι και να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Δεκάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια

Οι παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης αναφέρουν ότι δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια της πολυκατοικίας. Το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων και Πληροφοριών (WAFA), επικαλούμενο ομάδες διάσωσης, ανέφερε ότι το εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε πάνω στους ενοίκους του. Επιπλέον, η κατάρρευση επηρέασε και τις σκηνές που είχαν στηθεί δίπλα στο κτίριο για τους εκτοπισμένους.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στην πολυκατοικία διέμεναν περισσότεροι από 60 άνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν εκτοπισμένοι, αναζητώντας καταφύγιο σε ένα κτίριο που, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν ασφαλές. Η κατάσταση των εγκλωβισμένων προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις ομάδες διάσωσης.

Το ιστορικό των ζημιών της πολυκατοικίας

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές και ρωγμές πριν από το μοιραίο συμβάν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτές οι ζημιές ήταν αποτέλεσμα ισραηλινών πληγμάτων και βομβαρδισμών. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει την κακή κατάσταση του κτιρίου, το οποίο παρά τις φθορές συνέχιζε να φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Η κατάρρευση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από τραγικά γεγονότα στην περιοχή, αναδεικνύοντας τις συνέπειες των εκτεταμένων καταστροφών στις υποδομές. Το κτίριο, έχοντας ήδη υποστεί σοβαρές φθορές, δεν μπόρεσε να αντέξει, οδηγώντας στην τραγική κατάληξη.

Περιορισμένος εξοπλισμός στις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι ομάδες διάσωσης που επιχειρούν στην περιοχή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω του περιορισμένου εξοπλισμού που διαθέτουν. Αυτή η έλλειψη καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια να φτάσουν στους παγιδευμένους και να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Η κατάσταση αυτή επιβραδύνει τις επιχειρήσεις και μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης για όσους βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών, αναφέρθηκε ότι ένα παιδί παρέμεινε κάτω από τα ερείπια για περισσότερο από μία ώρα, πριν καταστεί δυνατός ο απεγκλωβισμός του. Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονται αδιάκοπα, παρά τις αντιξοότητες και τον ανεπαρκή εξοπλισμό, με την ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί οι δεκάδες αγνοούμενοι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki