Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρή αλλά ευάλωτη, αντιμέτωπη με προκλήσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άνοιξε την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τονίζοντας ότι η κατάσταση της Ένωσης είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ. Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαιρετικές προκλήσεις. Ωστόσο, έχει επιλέξει να χαράξει τον δικό της δρόμο, με μια ισχυρότερη και ανεξάρτητη Ευρώπη να αναδύεται μέσα από αυτές τις συνθήκες.

Η Ευρώπη ανάμεσα σε ισχύ και ευαλωτότητα

Στην εισαγωγή της ομιλίας της, η πρόεδρος της Επιτροπής παραπέμποντας στον Κάρολο Ντίκενς και την περιγραφή του για την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης ως «την καλύτερη και τη χειρότερη εποχή», τόνισε τη διττή φύση της σημερινής κατάστασης στην Ευρώπη. Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με «εξαιρετικές προκλήσεις», οι οποίες δοκιμάζουν την αντοχή και την ενότητά της.

Παρά τις δυσκολίες, η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει επιλέξει «να χαράξει τον δικό της δρόμο». Αυτή η επιλογή οδηγεί σε μια ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη, η οποία αναδύεται μέσα από τις παρούσες συνθήκες. Η Φον ντερ Λάιεν περιέγραψε έναν «ανοιχτά εχθρικό κόσμο» με τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο και νέες συγκρούσεις στη γειτονιά της, προσθέτοντας στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Ενίσχυση της οικονομικής και αμυντικής αυτονομίας

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα βήματα που έχουν ενισχύσει την αυτονομία της ΕΕ. Ένα από αυτά είναι η απεξάρτηση της Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, μια κίνηση που συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία. Παράλληλα, η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ενίσχυση της εμπορικής ισχύος της Ευρώπης, καθώς και τη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής της πολιτικής, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Η πρόεδρος σημείωσε ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξημένη ανάγκη για ασφάλεια. Επιπλέον, τόνισε ότι «η Ευρώπη είναι εδώ για τους Ευρωπαίους», αναφερόμενη στη συνεχή στήριξη προς την Ουκρανία και στην υπεράσπιση της Γροιλανδίας, ως παραδείγματα της δέσμευσης της Ένωσης για την προστασία των συμφερόντων της.

Αντιμετώπιση νέων απειλών και εσωτερικών πιέσεων

Στην ομιλία της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέδειξε τις νέες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Μεταξύ αυτών, συμπεριέλαβε τις απειλές από drones, τις υβριδικές επιθέσεις και την παραπληροφόρηση. Αυτές οι μορφές επιθέσεων στοχεύουν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στην αποσταθεροποίηση της κοινωνικής συνοχής.

Επιπλέον, η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε σε εσωτερικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, όπως το αυξανόμενο κόστος ζωής και οι προκλήσεις στον τομέα της στέγασης. Τέλος, έθιξε τις επιπτώσεις της ταχύτατης τεχνολογικής αλλαγής στην εργασία και την κοινωνία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για προσαρμογή και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών. Η Φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε επίσης τις προσπάθειες «υπερεθνικιστών και αντιευρωπαϊστών» να «διαρρήξουν την ευρωπαϊκή μας ενότητα», καθώς και τη ρωσική παρέμβαση στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και την παραπληροφόρηση.

Το όραμα για το μέλλον και φόρος τιμής

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διατύπωσε ένα ξεκάθαρο όραμα για την πορεία της Ευρώπης στο μέλλον. «Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη: να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει», υπογράμμισε, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα και αποφασιστικότητα. Η επιλογή που τίθεται, όπως ανέφερε, είναι μεταξύ «μιας ισχυρής, ανεξάρτητης Ευρώπης με τη δύναμη να δράσει ή μιας Ευρώπης διχασμένης, εξαρτημένης και χωρίς κατεύθυνση», καλώντας σε συλλογική δράση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η πρόεδρος της Επιτροπής απέτισε φόρο τιμής στον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών. Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο Ρούνι Κίνταλ (Rune Kyndal), ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. «Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», δήλωσε, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναγνωρίζοντας τη θυσία τους.

Με πληροφορίες από: News.gr