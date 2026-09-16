Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Κέντρου Κένεντι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το κλείσιμο του Κέντρου Κένεντι στην Ουάσιγκτον. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλεται σε οικονομικούς λόγους και στην επιτακτική ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης του βασικού κτιρίου του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την εκ νέου τοποθέτηση του ονόματος του Ρεπουμπλικανού στην πρόσοψη του φημισμένου κέντρου παραστατικών τεχνών.

Η ανακοίνωση του κλεισίματος και οι λόγοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προέβη χθες Τρίτη στην ανακοίνωση του κλεισίματος του Κέντρου Κένεντι, ενός σημαντικού πολιτιστικού ιδρύματος που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Ως βασικούς λόγους για αυτή την απόφαση, ο κ. Τραμπ επικαλέστηκε οικονομικές δυσχέρειες, καθώς και την ανάγκη για άμεση επισκευή και αποκατάσταση του κεντρικού κτιρίου του συγκροτήματος.

Το Κέντρο Κένεντι, το οποίο φιλοξενεί ποικίλες θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, καθώς και συναυλίες, αποτελεί ένα εμβληματικό σημείο για τις παραστατικές τέχνες στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι το συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Ποτόμακ, χρήζει εκτεταμένων επισκευών και εκσυγχρονισμού για να συνεχίσει τη λειτουργία του απρόσκοπτα.

Η δικαστική απόφαση και η αντίδραση του προέδρου

Η ανακοίνωση του κλεισίματος του Κέντρου Κένεντι πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά από μία νέα απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή. Η απόφαση αυτή εμπόδιζε την εκ νέου τοποθέτηση του ονόματος του Ρεπουμπλικανού προέδρου στην πρόσοψη του κέντρου παραστατικών τεχνών, ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν.

Ο κ. Τραμπ, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Truth Social, υπογράμμισε ότι το κλείσιμο του κτιρίου ήταν αναγκαίο για την ανακαίνισή του. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τα έργα θα προχωρήσουν μόνο εφόσον επιτραπεί στο διοικητικό συμβούλιο, του οποίου ο ίδιος είναι επικεφαλής, να προσθέσει το όνομά του στην πρόσοψη του κτιρίου. Διεμήνυσε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσφύγει σε εφετείο, και σε περίπτωση αρνητικής ετυμηγορίας που δεν ανατραπεί από το ανώτατο δικαστήριο, η επισκευή και η ανακαίνιση του Κέντρου Κένεντι δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το ιστορικό του Κέντρου Κένεντι και οι προηγούμενες ενέργειες

Το Κέντρο Κένεντι φέρει το όνομα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, ο οποίος έζησε από το 1917 έως το 1963, τιμώντας έτσι τη μνήμη του. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της χώρας, φιλοξενώντας ένα ευρύ φάσμα παραστατικών τεχνών.

Στο παρελθόν, το όνομα του σημερινού προέδρου είχε προστεθεί μπροστά από εκείνο του προέδρου Κένεντι, μία ενέργεια που είχε προκαλέσει έντονη κατακραυγή και είχε οδηγήσει σε ακυρώσεις παραστάσεων. Λίγο καιρό αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο κ. Τραμπ είχε προβεί σε αλλαγές στη διοίκηση του Κέντρου, καθαιρώντας πολλά από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και αντικαθιστώντας τα με δικούς του ανθρώπους, αναλαμβάνοντας ο ίδιος προσωπικά την προεδρία του.

Το ενδεχόμενο κατεδάφισης και η ανάγκη εκσυγχρονισμού

Η ανάγκη για επισκευές και εκσυγχρονισμό του συγκροτήματος έχει τονιστεί επανειλημμένα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι. Το κτίριο, που αποτελεί βασικό πυλώνα των παραστατικών τεχνών στην Ουάσιγκτον, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή όσον αφορά τη συντήρησή του.

Προ ημερών, μάλιστα, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αφήσει να εννοηθεί πως το κτίριο θα μπορούσε ακόμη και να κατεδαφιστεί, υπογραμμίζοντας το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δομή. Αυτή η δήλωση προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην τρέχουσα συζήτηση γύρω από το μέλλον του ιστορικού αυτού κέντρου.

Με πληροφορίες από: News.gr