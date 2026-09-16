Μπέρναμ και Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πρόκειται να έχει την πρώτη του δια ζώσης συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη εβδομάδα. Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Οι συζητήσεις τους θα επικεντρωθούν σε σημαντικές διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το ζήτημα του Ιράν.

Το πρώτο τετ α τετ στη Νέα Υόρκη

Η πληροφορία για την επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών προέρχεται από δημοσίευμα που επικαλείται πηγή. Αρχικά, μια δια ζώσης συνάντηση μεταξύ του Μπέρναμ και του Τραμπ δεν θεωρούνταν βέβαιη. Είχε αναφερθεί στο παρελθόν ότι υπήρχαν δυσκολίες στα προγράμματα των δύο ανδρών, οι οποίες καθιστούσαν αβέβαιο το τετ α τετ.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει αυτή την πρώτη προσωπική επαφή, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το Reuters, πάντως, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Προηγούμενες τηλεφωνικές επικοινωνίες

Παρά το γεγονός ότι αυτή θα είναι η πρώτη τους δια ζώσης συνάντηση, ο Άντι Μπέρναμ και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά δύο φορές. Οι τηλεφωνικές αυτές συνομιλίες έλαβαν χώρα από τον Ιούνιο, περίοδο κατά την οποία ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πρώτη τους επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ώρες μετά την είσοδο του Βρετανού πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ Στριτ. Αυτό υποδηλώνει την άμεση έναρξη των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών σε ανώτατο επίπεδο.

Συζητήσεις για Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης τηλεφωνικής τους συνομιλίας, η οποία έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για τις διεθνείς εξελίξεις. Συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να εργάζονται προς την επίτευξη μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω ανθρώπινων απωλειών στην περιοχή.

Στην ίδια επικοινωνία, Μπέρναμ και Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι συζητήσεις αυτές υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση κρίσιμων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Δέσμευση για ειρήνη και ασφάλεια

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να εργαστεί για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Άντι Μπέρναμ υπογράμμισε τη σημασία της λύσης των δύο κρατών ως βασική αρχή για την επίλυση των συγκρούσεων.

Επιπλέον, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς και τη διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτές οι θέσεις αναδεικνύουν τις προτεραιότητες της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Θέματα στην ατζέντα της Νέας Υόρκης

Κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής τους στη Νέα Υόρκη, είναι πιθανό ο Άντι Μπέρναμ και ο Ντόναλντ Τραμπ να επανέλθουν στις συγκρούσεις που μαίνονται στην Ουκρανία. Το ζήτημα της εκεχειρίας και της αποτροπής περαιτέρω απωλειών αναμένεται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών τους.

Παράλληλα, το θέμα του Ιράν και η μη απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί ένα ακόμη κεντρικό σημείο που ενδέχεται να συζητηθεί εκ νέου. Οι δύο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συντονίσουν τις ενέργειές τους για αυτά τα κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki