Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίμησε τους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών, κοντά στην περιοχή της Ψάθας. Η τιμητική αναφορά πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα από τους ευρωβουλευτές.

Η συγκινητική ομιλία της Φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, απέτισε φόρο τιμής στους δύο πιλότους που θυσιάστηκαν στο καθήκον. Με εμφανή συγκίνηση, η πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες». Αυτή η δήλωση προκάλεσε άμεση και θερμή ανταπόκριση από το ακροατήριο, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η ετήσια ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την αξιολόγηση του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το παρελθόν έτος και τη συζήτηση των προτεραιοτήτων για το μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά στη θυσία των πιλότων υπογράμμισε την αφοσίωση και τον ηρωισμό όσων μάχονται για την προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών και των πολιτών.

Η θυσία των πιλότων στην Ψάθα

Οι δύο πιλότοι, ο Δανός Ρούνι Κίνταλ και ο Έλληνας αξιωματικός, έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα, ενώ συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών που έπληξαν την Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγονταν στην περιοχή κοντά στην Ψάθα, όπου οι φετινές δασικές πυρκαγιές είχαν φτάσει σε κρίσιμο σημείο, απαιτώντας την κινητοποίηση μεγάλων δυνάμεων.

Η απώλεια των δύο πιλότων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αποτελεί μια τραγική υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν όσοι μάχονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών. Η αναγνώριση του ηρωισμού τους από την ανώτατη ευρωπαϊκή ηγεσία υπογραμμίζει τη σημασία της προσφοράς τους.

Το χρονικό της προσφοράς του Ρούνι Κίνταλ

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο, Ρούνι Κίνταλ, σκιαγραφώντας την αφοσίωσή του. Ο Κίνταλ είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά με σκοπό να συνδράμει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαστίζουν την ήπειρο. Τον Ιούλιο, πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ενεργά στον αγώνα κατά των φλογών.

Παρόλο που επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα από τις επιχειρήσεις, ο Ρούνι Κίνταλ έλαβε την απόφαση να παραμείνει στην Ελλάδα. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στην κορύφωσή της, και ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Λίγες ημέρες μετά αυτή την απόφαση, έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα μαζί με τον Έλληνα πιλότο, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Η παρουσία της μητέρας του Δανού πιλότου

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην Ολομέλεια ήταν η παρουσία της μητέρας του Δανού πιλότου, Ρούνι Κίνταλ. Η μητέρα του κρατούσε στα χέρια της μια φωτογραφία του γιου της, αποτίοντας με αυτό τον τρόπο τον δικό της φόρο τιμής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα του, καθώς και τους αδελφούς του, στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους, αναγνωρίζοντας τη θυσία της οικογένειας.

Η παρουσία της οικογένειας του Ρούνι Κίνταλ προσέδωσε μια ανθρώπινη διάσταση στην τελετή, υπενθυμίζοντας το προσωπικό κόστος πίσω από τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και τον ηρωισμό των ανθρώπων που θυσιάζονται για το κοινό καλό. Η εικόνα της μητέρας με τη φωτογραφία του γιου της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο φόρος τιμής των ευρωβουλευτών

Μετά την ολοκλήρωση της αναφοράς της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους δύο πιλότους, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι. Αποτίοντας φόρο τιμής στον Ρούνι Κίνταλ και στον Έλληνα αξιωματικό, χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη τους για την υπέρτατη θυσία τους.

Το παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτέλεσε μια συμβολική πράξη αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς των δύο πιλότων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να προστατεύσουν την Ελλάδα από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos