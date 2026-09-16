Η ομιλία της φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο: Η Ευρώπη χαράζει τον δικό της δρόμο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union – SOTEU) ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, καθόρισε τη νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ παράλληλα προέβη σε απολογισμό των δράσεων των Βρυξελλών κατά το περασμένο έτος. Βασικοί άξονες της παρουσίασης αποτέλεσαν η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με διπλές προκλήσεις

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκίνησε την ομιλία της με αναφορά στο έργο «Η ιστορία δύο πόλεων» του Καρόλου Ντίκενς, χρησιμοποιώντας τη φράση «Ήταν οι καλύτερες εποχές, ήταν οι χειρότερες». Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψε μια Ευρώπη που, παρότι εμφανίζεται ισχυρότερη, είναι ταυτόχρονα πιο επισφαλής από ποτέ.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με «εξαιρετικές προκλήσεις». Ωστόσο, τόνισε πως η Ένωση έχει επιλέξει «να χαράξει τον δικό της δρόμο», γεγονός που οδηγεί στην ανάδυση μιας ισχυρότερης και ανεξάρτητης Ευρώπης. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ».

Στρατηγική αυτονομία σε ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον

Η φετινή ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό και πολιτικό περιβάλλον. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, θέτοντας την ασφάλεια της Ευρώπης στο επίκεντρο των συζητήσεων και των προτεραιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναζητά μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Αυτή η αναζήτηση λαμβάνει χώρα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενους γεωπολιτικούς και εμπορικούς ανταγωνισμούς. Παράλληλα, η σχέση της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει πιο σύνθετη και λιγότερο προβλέψιμη.

Η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί μια βασική πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με τις ανησυχίες για υβριδικές ενέργειες και περιστατικά δολιοφθοράς να εντείνονται συνεχώς. Το περιβάλλον αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενισχυμένη συνοχή και δράση εντός της Ένωσης.

Ενεργειακή απεξάρτηση και ενίσχυση της άμυνας

Κατά την ομιλία της, η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην πρόοδο της ΕΕ όσον αφορά την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Αυτή η στρατηγική κίνηση αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας της Ευρώπης.

Επιπλέον, η φον ντερ Λάιεν στάθηκε στην ενίσχυση της εμπορικής ισχύος της Ένωσης και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, με την πρόεδρο να σημειώνει ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η παρουσία του πρωθυπουργού του Καναδά

Τη φετινή ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κατάσταση της Ένωσης παρακολουθεί ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Ο κ. Κάρνεϊ βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένεται να απευθυνθεί στην Ολομέλεια την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Η παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά. Αυτή η πρωτοβουλία κρίνεται σημαντική σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από σημαντικές γεωπολιτικές και εμπορικές μεταβολές, αναδεικνύοντας την αμοιβαία επιθυμία για περαιτέρω συνεργασία και ενδυνάμωση των δεσμών.

Με πληροφορίες από: Newsit