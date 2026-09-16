Δέκα νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γάζα

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ η τύχη περισσότερων από 60 άλλων αγνοείται, μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Το κτίριο, το οποίο είχε υποστεί δομικές ζημιές από προηγούμενους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, κατέρρευσε στο δυτικό τμήμα της πόλης. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν επίσης 15 τραυματίες, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Τραγικός απολογισμός και αγνοούμενοι

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ, επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πτώματα των δέκα θυμάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και παιδιά, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της εξαώροφης πολυκατοικίας. Παράλληλα, 15 άτομα διασώθηκαν τραυματισμένα από το σημείο της κατάρρευσης.

Ωστόσο, οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, καθώς η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων παραμένει άγνωστη. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι οι αγνοούμενοι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου, το οποίο βρισκόταν στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Ζημιές από προηγούμενους βομβαρδισμούς

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, καθώς το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές. Αυτές οι ζημιές προκλήθηκαν εξαιτίας πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων που δέχτηκε η περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η προηγούμενη καταπόνηση της κατασκευής θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την ολική της κατάρρευση.

Η συγκεκριμένη εξαώροφη πολυκατοικία αποτελούσε ένα από τα πολλά κτίρια της λωρίδας της Γάζας που έχουν πληγεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η κατάσταση των κτιρίων στην περιοχή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με πολλά από αυτά να έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες.

Έξι εκτοπισμένες οικογένειες είχαν επιστρέψει

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε είχε επανακατοικηθεί από έξι εκτοπισμένες οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες, οι οποίες είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε ένα κτίριο που θεωρούνταν ότι μπορούσε να τους φιλοξενήσει, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπες με την κατάρρευσή του. Η επιστροφή τους σε ένα ήδη πληγέν κτίριο υπογραμμίζει τις συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή.

Η τραγωδία αυτή αναδεικνύει τις επικίνδυνες συνθήκες στις οποίες αναγκάζονται να ζουν πολλοί κάτοικοι της Γάζας, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν στέγη σε κτίρια που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Ευρύτερη καταστροφή στη λωρίδα της Γάζας

Η μεγάλη πλειονότητα των πολυκατοικιών στη λωρίδα της Γάζας έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η εικόνα της περιοχής χαρακτηρίζεται από ερείπια και κατεστραμμένες υποδομές, καθιστώντας δύσκολη την επιστροφή στην κανονικότητα για τους κατοίκους.

Οι συνεχείς βομβαρδισμοί έχουν αφήσει πίσω τους ένα τοπίο καταστροφής, επηρεάζοντας βαθιά την καθημερινότητα και την ασφάλεια των Παλαιστινίων. Η έλλειψη ασφαλών κατοικιών αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός.

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, 174.000 άλλοι έχουν τραυματισθεί. Οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται αξιόπιστοι από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο συνεχής αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών αναδεικνύει το βαρύ τίμημα των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή, με τις ανθρώπινες απώλειες να αυξάνονται διαρκώς και τις επιπτώσεις να είναι καταστροφικές για τον άμαχο πληθυσμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki